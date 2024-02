Veridos fournit un passeport électronique de dernière génération

février 2024 par Marc Jacob

L’émission de ces nouveaux documents est la conclusion par Veridos et la Lettonie d’un projet réussi. Veridos, une joint-venture entre Giesecke+Devrient et Bundesdruckerei, a remporté le contrat de ce projet de grande envergure. En plus des documents, la collaboration avec les autorités lettones inclut la fourniture du système central de personnalisation et des services d’assistance et de maintenance pour une période de cinq ans.

Les passeports électroniques sont munis du dispositif de sécurité CLIP ID Echo : il s’agit d’une photo imprimée sur plusieurs couches et de données personnelles du titulaire du passeport, comme sa date de naissance ou son numéro d’identification, qui sont visibles sous certains angles uniquement. Cette technologie est basée sur CLIP ID (Color Laser Image Protected ID, document d’identification protégé par image laser couleur), une solution intégrée ajoutant des photos en couleurs vives à la nouvelle génération de documents d’identification en polycarbonate. Elle associe une gravure au laser sécurisée à l’impression de photos aux couleurs vives et durables, pour une flexibilité maximale dans le processus de production et de personnalisation.

Cette nouvelle génération de passeports électroniques inclut trois nouveaux dispositifs de sécurité très innovants qui combinent une fenêtre transparente et des bandes avec des matériaux exclusifs, des données personnalisées et des effets spéciaux : Amber ID, Diamond ID et Spectre ID. En tant qu’éléments de fenêtres de dernière génération, ces trois dispositifs améliorent encore la sécurité des passeports électroniques. Amber ID révolutionne la personnalisation des documents en ajoutant une fenêtre métallique optiquement variable à une photo brillante en positif du titulaire du document, qui change selon la couleur, la lumière et l’angle de vue. Diamond ID fait partie du dispositif LOOK ID, une bande transparente horizontale. Associé aux fenêtres semi-transparentes Amber ID, LOOK ID apporte un large éventail de dispositifs hautement sécurisés et dynamiques. Diamond ID est basé sur une technologie de coloration intelligente spéciale, développée en collaboration avec C.S.T (Crime Science Technology). Le troisième dispositif, Spectre ID, insuffle une vie nouvelle aux images statiques, en donnant l’impression qu’elles bougent lorsque le document est incliné. Grâce à Spectre ID, cet effet spécial peut désormais être utilisé pour les pages de données et les fenêtres transparentes des passeports, en combinaison avec la photo imprimée sur plusieurs couches du titulaire.

Avec ces documents d’identité, la Lettonie est maintenant un nouveau pays bénéficiant de la technologie de Veridos, qui permet à ses citoyens de voyager confortablement et en toute sécurité.

« Les nouveaux passeports électroniques sophistiqués font preuve d’innovation et redéfinissent l’authentification sécurisée des documents, souligne Marc-Julian Siewert, Gérant et directeur général de Veridos. L’intégration d’une photo en couleur constitue une étape décisive dans le développement de documents de sécurité, en combinant harmonieusement esthétique et sécurité avancée. À part l’Allemagne, la Lettonie est le seul pays à proposer à ses citoyens un passeport de l’UE comportant une photo en couleur sur une page de données en polycarbonate. Cette réussite met en relief notre partenariat de longue date avec la Lettonie, qui compte sur l’expertise de Veridos pour fournir des dispositifs de sécurité de pointe. »

La nouvelle génération de passeports électroniques comprend trois nouvelles caractéristiques de sécurité : Amber ID, Diamond ID et Spectre ID. (Source : Veridos ; l’image ne peut être utilisée que dans le cadre du communiqué de presse et le crédit photo est obligatoire)