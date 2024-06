Vendredi, jour de télétravail plébiscité en France selon Zoom

juin 2024 par Zoom

Selon les résultats de l’enquête Zoom France, la majorité des Français qui travaillent en mode hybride ont deux jours en distanciel (42 %). Pour un quart d’entre eux, il s’agit d’un ou de trois jours de télétravail (25 et 24 %), suivi de quatre jours pour les 9 % restants.

En mode hybride, le lundi est le jour le plus télétravaillé parmi les sondés (41 %). Il est suivi du mardi et du vendredi à égalité avec 17 %, du mercredi avec 16 % et du jeudi avec 8 %. Pour 61 % d’entre eux, les jours télétravaillés ne sont pas fixes, contre 39 % qui ont un planning fixe.

Les données concernant les préférences révèlent qu’il existe un décalage entre cette réalité et les attentes des sondés : près de la moitié (45 %) d’entre eux préfèrent le vendredi pour télétravailler. Pour 19 %, il s’agit du lundi, suivi du mercredi pour 16 % et du mardi et jeudi pour 7 %. 4 % d’entre eux n’ont pas de préférence.

Globalement, la majorité des sondés (85 %) sont satisfaits de leur mode de travail actuel, contre 15 % qui ne le sont pas. Parmi les insatisfaits, 88 % souhaiteraient avoir davantage de télétravail et 12 % voudraient plus de présentiel.

Les personnes les plus satisfaites de leur mode de travail actuel sont les personnes en total distanciel/télétravail avec 94% > hybride / comodal 88 % > total présentiel 64 %

92 % des personnes en travail hybride non satisfaites veulent plus de télétravail et 8 % veulent plus de présentiel. 84 % des personnes en total présentiel non satisfaites veulent plus de télétravail.

“Nous sommes ravis de constater que, selon notre enquête, les Français semblent globalement satisfaits de leur mode de travail”, a déclaré Charlotte Nizieux, porte-parole Zoom France. “Cela illustre la formidable capacité de nombreuses entreprises à s’adapter et à évoluer face aux besoins de leurs collaborateurs. Et bien qu’il existe toujours une part de décalage entre certaines préférences et la réalité, cela montre que nous avançons dans la bonne direction pour un monde du travail plus ouvert et flexible. Il est important de pouvoir s’adapter à chacun pour garantir le meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, ce qui à terme permet d’optimiser la collaboration et la productivité de l’ensemble de l’organisation via un combo gagnant-gagnant.”

Méthodologie

Zoom France a réalisé un sondage via sa solution Zoom Surveys auprès de sa base données clients et prospects administré durant les mois de mars et avril 2024. Les données ont été compilées en mai 2024.