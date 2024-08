Veeam se positionne parmi les Leaders du Magic Quadrant™2024 de Gartner® pour les solutions de sauvegarde et de restauration à destination des entreprises

août 2024 par Marc Jacob

Au cours des 12 derniers mois, Veeam a dévoilé près de 30 mises à jour de ses produits, parmi lesquelles :

Veeam Data Platform, qui offre des capacités de sauvegarde, de restauration, de liberté et de sécurité des données, ainsi que la possibilité de sauvegarder et d’utiliser les données à partir de n’importe quel emplacement, sans être tributaire d’une plateforme ou d’un cloud. Cette solution unique permet une sauvegarde sécurisée et une restauration instantanée en cas de cybermenace, et contribue à garantir le respect des objectifs de conformité réglementaire tout en réduisant les risques pour l’ensemble des données de l’entreprise, qu’elles soient sur site ou dans le cloud. Les entreprises bénéficient ainsi d’une résilience totale que seule peut procurer une confiance complète en termes de protection, de réponse et de récupération.

Veeam Cyber Secure Program, qui offre aux entreprises un service de support complet, avant, pendant et après les cyberattaques. Outre un partenariat noué avec Veeam pour assurer l’implémentation sécurisée des solutions Veeam selon les standards de sécurité les plus stricts et une garantie Ransomware Recovery de 5 millions de dollars, les entreprises ont accès à une équipe internationale composée d’experts en cybermenaces et à une technologie en instance de brevet provenant de la solution Coveware by Veeam récemment acquise. Par ailleurs, en bénéficiant d’un accord de niveau de service (SLA) de 15 minutes, les entreprises peuvent compter sur une équipe d’experts en réponse aux ransomwares qui assure une protection complète de bout en bout contre cette cybermenace. Avec plus de 1 000 cas de cyber extorsion traités par an et une solide expérience de l’engagement des entreprises à l’échelle mondiale, l’objectif principal de Coveware by Veeam est de se positionner comme un allié qui favorise une prise de décision éclairée afin de minimiser les dommages et de déterminer quelle est la meilleure voie de rétablissement pour les entreprises.

Veeam Data Cloud, qui offre les mêmes puissantes fonctionnalités de protection des données qui font la réputation de Veeam. Elles sont fournies as-a-service pour protéger les données de Microsoft 365 et Azure. Instantanément prête à l’emploi et dotée d’une gestion simplifiée sur la base des règles en vigueur, la solution Veeam Data Cloud rationalise les processus de sauvegarde et les opérations de gestion, tout en permettant aux entreprises de conserver un accès et un contrôle direct sur leurs données. En outre, sa conception cloud native offre la meilleure protection possible pour Microsoft 365 et Azure, qui gèrent les données les plus précieuses de nombreuses entreprises.

Veeam a récemment lancé Veeam Data Cloud Vault, un service de stockage cloud qui permet aux utilisateurs d’enregistrer leurs données de sauvegarde de façon sécurisée non seulement hors site, mais également dans un format systématiquement immuable et chiffré, offrant ainsi des couches supplémentaires pour la protection des données critiques. Veeam Vault est spécialement conçu pour apporter aux utilisateurs de Veeam Data Platform la capacité de stocker leurs sauvegardes dans le cloud en toute sécurité, tout en simplifiant les tâches liées à la gestion de l’infrastructure et aux modèles de coûts imprévisibles du cloud.

Les rapports Magic Quadrant sont le résultat de recherches factuelles rigoureuses au sein de marchés spécifiques. Ils fournissent une vision d’ensemble du positionnement relatif des différents fournisseurs au sein de marchés marqués par une croissance importante et une forte différenciation des prestataires. Les fournisseurs sont répartis au sein de quatre quadrants : Leaders, Challengers, Visionaries et Niche Players. Le rapport inclut l’analyse de 13 fournisseurs de solutions de sauvegarde et de restauration des données à destination des grandes entreprises.