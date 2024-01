Veeam renforce son réseau mondial ProPartner

janvier 2024 par Marc Jacob

Veeam® Software a apporté plusieurs mises à jour et améliorations à son programme Veeam ProPartner Network dans le but d’aider ses partenaires du monde entier à bénéficier de l’adoption croissante de la technologie Veeam et de permettre à leurs clients de devenir totalement résilients face à la prolifération des cybermenaces et autres risques d’interruption d’activité. Les mises à jour annoncées ont pour objectif de rendre la rentabilité davantage prévisible pour les partenaires tout en pérennisant leurs relations avec Veeam. Plusieurs modifications ont été intégrées au Veeam ProPartner Network, qui totalise quelque 35 000 partenaires technologiques présents dans plus de 150 pays.

Nouveaux avantages du programme Veeam ProPartner Network

• Atteindre un meilleur profit pour les partenaires grâce à des améliorations sur la marge avant

• Élargissement des critères d’éligibilité des opportunités commerciales enregistrées (deal registration) et intégration de scénarios de tarification non standard pour permettre aux partenaires d’élargir leur base de clients.

• Protection des marges avec un nouveau programme de protection des tarifs pour les partenaires historiques, ainsi que des remises sur la maintenance et le renouvellement de contrats.

• Amélioration des formations technico-commerciales et alignement avec les compétences afin de permettre aux partenaires de se différencier par leur expertise dans les domaines de la cybersécurité et de la reprise après sinistre, du SaaS, de la protection des données Kubernetes et du cloud public.

• Davantage de succès clients ensemble venant d’un meilleur support de Veeam tout au long du processus de vente

• Renforcement du support Marketing en proposant davantage de programmes, de campagnes et de ressources par l’intermédiaire du Veaam Marketing Center accessible sur le portail ProPartner.