Veeam récompense le travail de ses partenaires de la région France et Afrique Francophone avec ses trophées Veeam Impact Awards 2024

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Veeam® Software annonce la liste des vainqueurs des Veeam Impact Partner (VIP) Awards pour l’année 2024 dans la région France et Afrique Francophone. Ces distinctions annuelles récompensent les partenaires du programme Veeam ProPartner Network qui se sont surpassés en affichant des performances exceptionnelles, une grande capacité d’innovation et un engagement sans faille à fournir des solutions et un support adaptés aux besoins de nos clients.

Veeam, dont l’activité repose sur un vaste écosystème de distributeurs, récompense les partenaires qui ont non seulement excellé en vendant ses solutions à des clients communs, mais qui se sont également surpassés en fournissant des services et des solutions de premier ordre qui permettent d’assurer le bon fonctionnement des entreprises. Les partenaires suivants ont été récompensés par Veeam pour leurs performances exceptionnelles en 2024 :

• Croissance la plus rapide de l’année (« Fastest Growth of the Year ») : Axians

Récompense le partenaire (VVAR ou VCSP) qui a connu la croissance la plus forte en matière de revenus nets de nouvelles licences et de nombre de commandes au cours de l’année 2024.

• Meilleur partenaire Commercial de l’année (« Best COM Partner of the Year ») : SCC

Récompense le partenaire qui a affiché les meilleurs résultats du segment de marché Commercial (clients middle-market)

• Meilleur partenaire VASP de l’année (« Best VASP Partner of the Year ») : HELIAQ

Récompense le partenaire qui a démontré les meilleures compétences techniques en dispensant des services professionnels de haute qualité dans le cadre du déploiement des produits et solutions Veeam.

• Meilleur partenaire hybride de l’année (« Best Hybrid Partner of the Year ») : HELIAQ

Récompense le partenaire VCSP et VVAR qui a affiché les meilleures performances.

• Meilleur partenaire Enterprise de l’année (« Best ENT Partner of the Year ») : INSIGHT

Récompense le partenaire qui a affiché les meilleurs résultats pour le segment de marché Enterprise (clients grands comptes).

• Meilleur partenaire d’Afrique Francophone de l’année (« Best French Speaking Africa Partner of the Year ») : CIS

Récompense le partenaire VVAR qui a connu la plus forte croissance en 2024 parmi le réseau de partenaires commerciaux Veeam d’Afrique Francophone.

• Meilleurs partenaires VCSP de l’année (« Best VCSP Partner of the Year ») :

o Catégorie « Plus grand nombre de cas d’usage » (« Highest number of use cases ») : OCI

o Catégorie « Cas d’usage Office 365 » (« O365-specific use case ») : AntemetA

o Catégorie « PME/PMI » (« SMB-focused ») : UTGUARD / Xefi

Récompense les partenaires VCSP qui ont le plus contribué à la popularisation des technologies cloud en 2024 et obtenu les meilleurs résultats, selon les critères suivants : nombre de points de croissance liée à la consommation, diversité des produits et des services, compétences/certifications.