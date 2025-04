Veeam® Software annonce un nouveau partenariat avec CrowdStrike

Veeam® Software annonce un nouveau partenariat avec CrowdStrike dans le but d’offrir une solution d’observation centralisée des données stratégiques et de détection avancée des menaces, intégrée dans Veeam Data Platform. L’intégration de ce produit développé conjointement crée un environnement plus sûr pour les clients communs et aide à identifier les menaces avant, pendant et après une attaque, afin d’assurer une restauration rapide et sécurisée ainsi que la résilience des données à long terme.

Ensemble, Veeam et CrowdStrike renforcent la sécurité des données en associant les fonctionnalités de résilience des données leaders du marché de Veeam et la plateforme de cybersécurité IA native CrowdStrike Falcon®. Les clients peuvent ainsi observer de bout en bout les menaces de sécurité et réduire, voire éliminer, l’impact commercial des cyberincidents. Le partenariat débute avec deux nouvelles intégrations entièrement prises en charge :

• Application Veeam for CrowdStrike Falcon® LogScale

• Veeam Data Connector for CrowdStrike Falcon® Next-Gen SIEM

Ces intégrations permettent aux entreprises de consulter les événements de Veeam Data Platform directement sur la plateforme CrowdStrike Falcon, créant ainsi une solution unifiée qui fournit de meilleures informations concernant l’activité du système et les événements de sécurité. Les équipes informatiques et de sécurité sont par conséquent en mesure de détecter, de prévenir et de gérer plus efficacement les cyberincidents.

Centraliser l’observation des données critiques

Cette intégration introduit les données d’événements de Veeam Data Platform dans Falcon LogScale et Falcon Next-Gen SIEM, permettant une observation plus approfondie et une analyse plus rapide des menaces. En combinant les informations de sauvegarde de Veeam avec les informations sur les menaces et l’observation en temps réel de CrowdStrike à travers l’organisation dans son ensemble, les entreprises peuvent éliminer les angles morts et réduire le risque sur leurs données et leurs environnements de sauvegarde.

L’application Veeam for Falcon LogScale comprend des tableaux de bord prédéfinis, l’analyse de données automatisée et un système d’alerte proactive pour renforcer la détection et la réactivité dans l’ensemble de l’entreprise. Elle ajoute également la prise en charge de Veeam Backup for Microsoft Entra ID, qui améliore l’observation des menaces visant l’identité et l’activité de l’infrastructure de données.

Rationaliser les opérations de sécurité

Les équipes de sécurité peuvent s’appuyer sur des recherches prédéfinies et des alertes programmées pour mettre rapidement en évidence les événements de sécurité pertinents et renforcer ainsi la détection des menaces et les efforts déployés pour y faire face. Les scans en temps réel et à faible impact pendant les sauvegardes, dotés d’une IA avancée et de l’apprentissage automatique (Machine Learning), détectent les anomalies les plus subtiles et les logiciels malveillants.

Ces alertes proactives apportent aux analystes des centres des opérations de sécurité (SOC) les informations requises pour réduire les temps de réponse aux incidents et anticiper l’évolution des menaces.

Cyberrésilience Veeam de bout en bout

Veeam Data Platform assure une cyberrésilience complète et de bout en bout, qui aide les entreprises avant, pendant et après un cyberincident. Elle offre une détection proactive des menaces avec Recon Scanner (en attente de brevet), qui identifie les menaces par ransomware potentielles avant la création des sauvegardes. Pendant le processus de sauvegarde, l’analyse entropique, la recherche de logiciels malveillants sur la base de signatures et les outils de détection d’IoC constituent une ligne de défense en profondeur permettant d’identifier l’activité malveillante. La plateforme contribue également à la réponse aux incidents en évaluant le périmètre d’une attaque et en identifiant le dernier point de restauration adéquat connu à l’aide de Veeam Threat Hunter. De plus, Veeam Cyber Secure offre le support expert de Coveware by Veeam, pour accompagner l’évaluation des ransomwares, les négociations et la restauration. Cette approche proactive et globale permet de réduire les cyberrisques et de limiter les perturbations de l’activité. Elle est désormais à la disposition des utilisateurs CrowdStrike, dont elle protège les applications cloud, virtuelles, physiques ainsi que les données non structurées.

Disponibles pour les utilisateurs Advanced et Premium de Veeam Data Platform, ces intégrations sont maintenant également accessibles aux clients de CrowdStrike via la CrowdStrike Marketplace.