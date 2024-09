Veeam® Software annonce la nomination de Niraj Tolia au poste de CTO

septembre 2024 par Marc Jacob

Veeam® Software annonce la nomination de Niraj Tolia au poste de Chief Technology Officer (CTO). Niraj rejoint Veeam suite à l’acquisition d’Alcion, une startup spécialisée dans la protection des données pilotée par l’IA qu’il a cofondée avec Vaibhav Kamra. Les deux dirigeants d’Alcion, ainsi que l’équipe au grand complet, apportent un savant mélange de compétences techniques et de connaissances de la culture et de la vision de Veeam.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Niraj Tolia dirigera la stratégie produit et les initiatives d’ingénierie de la plateforme Veeam Data Cloud (VDC), une offre qui réunit les solutions de résilience des données haute performance de Veeam au sein d’une suite de services à la fois puissante et flexible. En étroite collaboration avec Anton Gostev, Chief Product Officer de Veeam, Niraj Tolia veillera à ce que les clients de Veeam continuent de bénéficier de son innovation hors pair en matière de résilience des données. L’équipe d’Alcion rejoint Veeam immédiatement.

Après avoir créé une solution de pointe avec Kasten, Niraj Tolia dispose d’atouts solides pour réussir chez Veeam. En tant que cofondateurs de Kasten et d’Alcion, Niraj Tolia et Vaibhav Kamra apportent une expertise à la fois en matière de gestion des données et de technologies cloud-natives qui, associée à la profonde connaissance de l’orientation stratégique et de la culture de Veeam, représentera un argument majeur en faveur de l’innovation.

Niraj Tolia, que l’on peut qualifier d’entrepreneur en série, a précédemment fondé Kasten et occupé le poste de General Manager de la business unit Veeam Kasten for Kubernetes. Avant de créer Kasten, Niraj Tolia a piloté l’activité Développement de produits chez Maginatics, une startup acquise par le Data Protection Group de Dell EMC. Il est titulaire d’un doctorat, d’une maîtrise et d’une licence en ingénierie informatique de l’Université Carnegie Mellon.