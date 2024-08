Veeam® Software annonce la disponibilité de la dernière version de Veeam Data Cloud for Microsoft 365

août 2024 par Marc Jacob

Veeam® Software annonce la disponibilité de la dernière version de Veeam Data Cloud for Microsoft 365, qui intègre les nouvelles capacités offertes par la plate-forme de stockage Microsoft 365 backup. Veeam Data Cloud, qui s’appuie sur Microsoft Azure, offre une solution de Backup as-a-service (BaaS) pour Microsoft 365, destinée à renforcer la résilience des données, tout en tirant parti de technologies de sécurité et de protection des données et en offrant une expérience utilisateur simple et fluide.

En qualité de partenaire dans le cadre du lancement de la plate-forme de stockage Microsoft 365 backup, Veeam intègre les dernières technologies de Microsoft à sa solution Veeam Data Cloud for Microsoft 365, ce qui lui permet d’offrir des capacités de sauvegarde et de restauration extrêmement rapides pour les vastes environnements Microsoft 365. Cette solution permet aux entreprises de s’assurer que leurs données critiques sont protégées en cas de cyberattaque ou de perte de données, favorisant ainsi la résilience complète des données. Elle contribue également à renforcer le positionnement de l’entreprise, qui s’efforce de protéger les utilisateurs Microsoft 365, alors que plus de 21 millions d’entre eux bénéficient d’ores et déjà de la protection de Veeam.

« L’un des avantages de notre partenariat stratégique pluriannuel avec Microsoft réside dans la possibilité de rapidement mettre de nouvelles avancées à la disposition de nos clients et de nos partenaires communs. Cette nouvelle version combine les avantages des technologies Veeam leaders sur le marché – dans les domaines de la protection des données et de la lutte contre les ransomwares – avec les dernières capacités développées par Microsoft pour Microsoft 365, tout en s’adressant à une base de clients Microsoft 365 encore plus étendue. De plus, nous avons fait des progrès considérables dans nos projets d’innovation conjoints en permettant à la famille de produits Veeam de bénéficier de la puissance et des informations pertinentes de Microsoft Copilot, » déclare John Jester, Chief Revenue Officer (CRO) chez Veeam. « En tant que principal leader dans le domaine de la protection des données sur Microsoft 365, avec plus de 21 millions d’utilisateurs protégés, Veeam, en collaboration avec Microsoft, met à disposition la solution ultime de sauvegarde et de restauration pour Microsoft 365 et établit un nouveau standard en matière de gestion de la protection des données d’entreprises. »

Les nouvelles technologies de sauvegarde de Microsoft s’intègrent de manière fluide avec le service de sauvegarde de Veeam pour Microsoft 365, conjuguant de nouvelles capacités de sauvegarde et de restauration extrêmement rapides avec les options reconnues et inégalées de restauration et d’eDiscovery de Veeam, conçues pour répondre à tous types de scénarios de pertes de données ou de mise en conformité. Cette puissante fusion combine vitesse et évolutivité avec contrôle et flexibilité, offrant aux entreprises le meilleur des deux mondes.

Veeam Data Cloud for Microsoft 365 associé à la plate-forme de stockage Microsoft 365 Backup offre les avantages suivants :

Vitesse et évolutivité : Cette offre conjointe récente de Veeam et Microsoft est conçue pour permettre aux utilisateurs de gérer de vastes volumes de données de manière fluide, tout en leur permettant de protéger et de restaurer plus de 100 To de données ou plus de 10 000 objets. Grâce à cette solution avancée, les clients peuvent accomplir en quelques heures ce qui leur prenait auparavant des semaines, voire des mois.

Reprise d’activité après sinistre : Cette nouvelle solution permet la restauration à grande échelle des données par lots, renforçant ainsi la résilience face aux attaques de ransomwares ou de malwares, tout en minimisant les ralentissements ou les arrêts de l’activité. Veeam Data Cloud for Microsoft 365 associé à la plate-forme de stockage Microsoft 365 Backup dote les entreprises des moyens nécessaires pour reprendre rapidement leur activité dans n’importe quel scénario de perte de données. Les entreprises n’ont plus à choisir entre verser une rançon ou faire face à un processus de restauration qui dure des semaines, voire des mois.

Des solutions à l’épreuve des futurs défis : Dans le cadre de son partenariat stratégique quinquennal avec Microsoft, Veeam s’efforce de développer des solutions capables de relever les défis à venir, en intégrant les services Microsoft Copilot et Azure AI afin de renforcer la protection des données sur Microsoft 365 et Azure. Ces solutions permettront aux entreprises de simplifier les opérations, d’automatiser les tâches administratives et d’allouer des ressources aux projets essentiels à leurs activités, leur garantissant ainsi de garder une longueur d’avance dans un paysage numérique qui évolue rapidement.

Veeam Data Cloud for Microsoft 365 associé à la plate-forme de stockage Microsoft 365 Backup sera disponible dès le début du mois d’août. Les clients Veeam et Microsoft peuvent souscrire à trois options différentes en fonction de leurs besoins (Express, Flex et Premium)