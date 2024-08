Veeam occupe la première place du Market Share Analysis™2024 de Gartner® pour les solutions de sauvegarde et de restauration à destination des entreprises

août 2024 par Marc Jacob

Veeam® Software a été nommé Leader par Gartner pour la première fois en termes de parts de marché dans le segment des solutions de sauvegarde et de restauration à destination des entreprises. Dans le rapport Gartner Market Share Analysis : Enterprise Backup and Recovery Software, Worldwide, 2023, Veeam est à la tête du classement mondial, sur la base d’une part de marché de 15,1 %, d’un chiffre d’affaires de 1,5 milliard de dollars et d’une croissance de 11,8 % par rapport à l’année précédente en 2022-2023.

.

Les solutions proposées par Veeam sont conçues pour assurer la résilience des données grâce à des fonctions de sauvegarde, de récupération, de liberté, de sécurité et d’intelligence des données. Veeam Data Platform est une solution unique qui offre une sauvegarde sécurisée et une restauration instantanée en cas de cybermenaces, ce qui contribue à garantir le respect des objectifs de conformité réglementaire tout en réduisant les risques pour l’ensemble des données de l’entreprise, qu’elles soient sur site ou dans le cloud. Avec Veeam, les responsables informatiques et de la sécurité ont l’assurance que leurs applications et leurs données sont protégées et disponibles sans interruption dans leurs environnements cloud, virtuels, physiques, SaaS et Kubernetes.

Le rapport fournit une analyse de la part de marché des fournisseurs de solutions de sauvegarde et de restauration à destination des entreprises, mais également une analyse de leurs performances, des tendances clés affectant le marché et des fusions-acquisitions majeures effectuées au cours de l’année calendaire.

Selon Gartner : « Le marché des solutions de sauvegarde et de restauration à destination des entreprises a connu une croissance de 5,1 % en 2023, terminant l’année à près de 10 milliards de dollars de revenu total. Veeam a de nouveau enregistré une croissance à deux chiffres après avoir vu son chiffre d’affaires augmenter de 9,4 % en 2022. Par ailleurs, en 2023, l’entreprise a enregistré une hausse de 11,8 % de son chiffre d’affaires et s’est hissée au rang de numéro 1 en termes de chiffre d’affaires et de parts de marché dans le segment des solutions de sauvegarde et de restauration ».