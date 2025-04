Veeam lance un framework Data Resilience Maturity Model (DRMM)

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Veeam® Software présente un Data Resilience Maturity Model (DRMM) du secteur. Ce nouveau framework fournit aux entreprises les moyens d’évaluer objectivement leur posture de résilience, et de prendre des mesures décisives et stratégiques pour combler l’écart entre perception et réalité afin de garantir la résilience de leurs données face à la multiplication des cyberattaques et des pannes.

Le framework fourni par le Veeam DRMM permet aux dirigeants d’évaluer et d’améliorer la résilience de leurs données en leur apportant des informations pertinentes précieuses pour aligner leurs équipes, leurs processus et leurs capacités techniques sur leur stratégie de données globale. En plus de contribuer à réduire l’exposition aux risques, cet alignement permet aux entreprises de se recentrer sur leurs objectifs stratégiques et de conserver un avantage concurrentiel. Le Veeam DRMM se distingue surtout comme le seul framework du marché issu d’un consortium d’experts offrant une perspective holistique de la cyberrésilience, la reprise après incident (DR) et la continuité d’activité dans trois domaines clés : la stratégie des données, les personnes et les processus, et les technologies.

Principales conclusions de l’étude Veeam DRMM :

● 74 % des entreprises ne respectent pas les bonnes pratiques et opèrent aux deux niveaux de maturité les plus bas.

● Les entreprises au niveau de maturité le plus élevé (« Best-in-Class ») se remettent des pannes sept fois plus vite, enregistrent trois fois moins d’interruptions de service et subissent quatre fois moins de pertes de données que leurs homologues.

● Plus de 30 % des DSI des entreprises les moins résilientes pensent à tort que leurs capacités de résilience des données sont meilleures qu’elles ne le sont en réalité, exposant ainsi leurs organisations à des risques de panne.

Le Veeam DRMM s’appuie sur une étude approfondie menée en collaboration avec McKinsey & Company, et sur les informations fournies par plus de 500 responsables de l’informatique, de la sécurité et des opérations. Il a été validé au travers de résultats concrets de clients, y compris un établissement de santé qui a pu économiser 5 millions de dollars par panne, et une banque mondiale qui n’a enregistré aucun cyberincident après avoir implémenté le modèle avec la plateforme Veeam.

Selon l’étude, investir dans la résilience des données permet de générer des rendements substantiels : pour chaque dollar investi dans des mesures favorisant la résilience des données, les entreprises en retirent entre 3 et 5 dollars, voire 10 dollars – des chiffres obtenus grâce à une meilleure disponibilité, une réduction des coûts liés aux incidents et une agilité accrue. Résultat, la résilience des données s’impose désormais comme la deuxième priorité stratégique des responsables informatiques, juste après l’optimisation des coûts.

Plan de résilience pour les conseils d’administration

Le framework fourni par le Veeam DRMM classe les entreprises selon quatre niveaux de maturité :

● Basic : approche réactive et manuelle, forte exposition

● Intermediate : approche fiable mais fragmentée, manque d’automatisation

● Advanced : approche stratégique et proactive, mais manque d’intégration complète

● Best-in-Class : autonomie, optimisation par l’IA, résilience totale

« À l’heure où les entreprises sont de plus en plus conscientes des risques croissants associés aux cybermenaces et aux pannes liées aux données, l’étude souligne l’importance d’un engagement collectif des dirigeants, au-delà du département informatique, en faveur de la résilience des données », explique George Westerman, Principal Research Scientist à la MIT Sloan School of Management. « Les pannes de données peuvent lourdement impacter les fonctionnalités centrées sur le client et éroder la confiance des actionnaires envers une entreprise. Pire, elles peuvent être le signe d’une gestion informatique immature ayant conduit à une infrastructure trop complexe et difficile à gérer. Le Data Resilience Maturity Model montre aux entreprises comment relever les défis d’aujourd’hui tout en se préparant à saisir les opportunités de demain. »