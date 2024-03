Veeam et Microsoft annoncent le développement conjoint de solutions d’IA

mars 2024 par Marc Jacob

Outre ces innovations conjointes, les deux entreprises assureront la protection des données Microsoft 365 et Microsoft Azure avec la solution Veeam Data Cloud annoncée récemment.

Dans le cadre d’une collaboration technologique pluriannuelle, Veeam et Microsoft développeront des fonctionnalités permettant aux entreprises de fonctionner sans interruption dans un contexte marqué par l’augmentation des cyberattaques, des pannes et des catastrophes naturelles. L’association des outils de sauvegarde et de restauration leaders sur le marché développés par Veeam et des capacités d’innovation à grande échelle de Microsoft aidera les clients des deux sociétés à maximiser leur cyber-résilience.

La collaboration entre Veeam et Microsoft couvre plusieurs aspects :

des initiatives de développement communes permettront d’ajouter des capacités d’IA aux produits de sauvegarde et restauration de Veeam, notamment en intégrant Microsoft Copilot pour automatiser l’analyse des données, fournir des informations pertinentes avec l’aide de l’IA et faciliter la visualisation des données ;

la prise en charge intégrée des toutes dernières API pour Microsoft 365 Backup Storage accélère la sauvegarde et la restauration des données dans Veeam Backup for Microsoft 365 ;

des activités conjointes de développement de marché (go-to-market) seront menées pour vendre les solutions de protection et de restauration de données de Veeam aux utilisateurs de Microsoft 365 et Microsoft Azure ;

le lancement de nouvelles fonctions de sauvegarde et restauration de données développées par Veeam pour Microsoft Azure ;

l’accélération de la migration des clients « sur site » vers la solution Veeam Data Cloud construite sur Azure ;

la migration des clients vers les services Azure Kubernetes et la protection de ces services avec la solution Kasten by Veeam.

Fonctions Veeam de protection des données et de lutte contre les ransomwares pour les clients de Microsoft

Veeam propose de nombreuses fonctions de protection et de restauration des données aux utilisateurs de Microsoft 365 et Microsoft Azure :

protection sécurisée des applications et des données Microsoft 365 contre les cybermenaces grâce à des sauvegardes immuables, à accès contrôlé et isolation logique avec l’assurance d’une restauration rapide à tout moment ;

restauration en tous lieux grâce au leader du marché en matière de rapidité de récupération ; multiplication par 5 de la vitesse de fonctionnement des entreprises grâce à des fonctions de surveillance et de reporting avancées ;

protection unifiée des données hébergées as-a-service (IaaS, PaaS et SaaS) par Microsoft à partir d’une interface web unique et conviviale capable de s’adapter à l’environnement des grands comptes ;

réduction des délais de rentabilisation grâce à une adaptation instantanée et à une automatisation intuitive sur la base des règles en vigueur qui commence à protéger les données en quelques minutes et propose plus de 50 options de récupération.

réduction du coût total de possession (TCO) en stockant les sauvegardes compressées dans Azure Blob, le service de stockage économique et durable de Microsoft, afin d’optimiser les coûts.

Veeam Data Cloud

Construite sur Microsoft Azure, la solution Veeam Data Cloud associe la sûreté et la fiabilité de la plateforme leader du marché à la facilité d’utilisation et à l’accessibilité des services cloud. Veeam Data Cloud assure la sauvegarde en tant que service (BaaS) des environnements Microsoft 365 et Microsoft Azure, avec à la clé une résilience complète qui repose à la fois sur une puissante technologie de protection des données et de sécurité et sur une expérience utilisateur simple et fluide.