Veeam Data Cloud for Microsoft Entra ID est lancé

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Veeam® Software annonce la disponibilité de Veeam Data Cloud for Microsoft Entra ID. À l’heure où cette solution, anciennement Azure AD, fait face chaque jour à plus de 600 millions d’attaques[1], la protection des identités numériques au sein des grandes entreprises n’a jamais été aussi importante. Veeam Data Cloud for Microsoft Entra ID est une solution de sauvegarde en mode SaaS (Software-as-a-Service) conçue pour simplifier la résilience des données des utilisateurs Entra ID, ce qui permet aux entreprises d’améliorer la protection de leurs actifs critiques.

La prise en charge d’Entra ID constitue la dernière extension en date de Veeam Data Cloud, la plateforme de sauvegarde et restauration en cloud unifiée et intuitive. Bénéficiant de la simplicité de l’approche SaaS, Veeam Data Cloud intègre des technologies cloud natives de nouvelle génération et d’accélération de l’IA pour protéger, sécuriser et gérer les données à la fois sur site et dans le cloud dans le but d’améliorer la continuité des activités, de simplifier l’utilisation et d’augmenter le niveau d’efficacité.

La protection d’Entra ID couvre non seulement la gestion des cybermenaces, mais également la gestion des exigences de conformité, des limites de la corbeille, des suppressions accidentelles et des erreurs de configuration des règles. Veeam Data Cloud for Microsoft Entra ID inclut des fonctionnalités complètes de sauvegarde et restauration des utilisateurs, groupes, enregistrements d’applications et autres objets d’Entra ID, et propose un service cloud tout-en-un doté d’une capacité de stockage illimitée et d’une interface utilisateur unifiée qui offrent aux utilisateurs une expérience simplifiée. Avec Veeam Data Cloud for Microsoft Entra ID, les entreprises disposent de solides atouts pour préserver la résilience de leurs données et résoudre rapidement les problèmes qui affectent Entra ID.

Les principales fonctionnalités de Veeam Data Cloud for Microsoft Entra ID sont :

• La protection proactive : améliore la visibilité et le contrôle des changements apportés dans Entra ID en vue de maximiser la continuité d’activité, la sécurité et la conformité ;

• La récupération fluide : accélère et fiabilise la restauration des utilisateurs, groupes, attributs, enregistrements d’applications, journaux, métadonnées associées, etc. d’Entra ID ;

• L’inclusion complète : l’inclusion d’un service de sauvegarde sécurisé géré par des experts soulage le service IT des tâches de maintenance, de mise à jour et de déploiement des correctifs de sécurité.

« Il n’a jamais été aussi important de protéger Microsoft Entra ID. En effet, pour 20 % des personnes interrogées par le cabinet Futurum dans le cadre de son étude Cybersecurity Decision Maker IQ, la compromission des identifiants et la prise de contrôle des comptes utilisateur représentent les incidents de sécurité les plus graves pour leur entreprise. Avec Veeam, la résilience de ces environnements, et notamment la visibilité des comportements potentiellement malveillants et des tâches de sauvegarde automatiques, devient accessible à un plus grand nombre de clients grâce à son intégration à un modèle managé et hébergé et à l’ajout de la protection d’Entra ID à Veeam Data Cloud », ajoute Krista Case, Research Director au Futurum Group.

Veeam Data Cloud permet d’ores et déjà aux entreprises de protéger leurs charges de travail Microsoft 365. Avec l’intégration d’Entra ID, les utilisateurs peuvent associer Veeam Data Cloud for Entra ID à leurs solutions Veeam Data Cloud for Microsoft 365 Flex ou Premium, et ainsi continuer à payer uniquement selon le nombre d’utilisateurs de Microsoft 365.

Dans le cadre de l’offre Veeam Data Cloud, les clients peuvent gérer la totalité de leurs charges de travail à partir d’une seule et même interface, étendant ainsi l’ensemble des fonctionnalités de la plateforme à Entra ID et à leurs charges de travail à venir — incluant les contrôles de sécurité avancés tels que le contrôle d’accès basé sur les rôles, la réduction de la complexité et la rationalisation des rapports — tout en déchargeant le service des tâches de maintenance, de mises à jour et de déploiement des correctifs de sécurité.

Veeam Data Cloud for Microsoft Entra ID est disponible dès maintenant.