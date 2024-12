Veeam annonce l’arrivée de nouveaux investisseurs, atteignant une valorisation de 15 milliards de dollars

décembre 2024 par Marc Jacob

Dans le monde numérique actuel, la protection des données contre les pannes et les cybermenaces est essentielle pour la continuité d’activité des entreprises. À l’heure où les dirigeants sont confrontés à l’explosion du volume de données, à la complexité informatique et réglementaire, ainsi qu’à la multiplication des attaques par ransomware, 77 % des entreprises figurant au classement Fortune 500 et plus de 550 000 entreprises font confiance à Veeam et ses solutions de résilience des données pour protéger leur activité.

Jusqu’en septembre, Veeam a généré un chiffre d’affaires annuel récurrent (ARR) de 1,7 milliard de dollars pour un taux de croissance de 18 % par rapport à l’année précédente, dont 31% pour les abonnements « Software + SaaS », et des marges d’EBITDA de 30 % — dépassant la règle des 40 —, démontrant une croissance rentable soutenue. Cette croissance a permis à Veeam d’investir de manière audacieuse dans les domaines de la sécurité, du cloud et de l’innovation assistée par l’IA pour se positionner comme le premier éditeur mondial de solutions de résilience des données.

Veeam a été reconnu comme le leader dans la catégorie des logiciels de protection et de réplication des données, selon le dernier IDC Semiannual Software Tracker 2024 H1. Veeam se démarque par sa capacité à protéger le monde numérique en assurant la résilience des données de plus de 550 000 entreprises à travers le monde, toutes catégories confondues, des agences gouvernementales aux grands comptes et aux petites structures. Pour cela, Veeam s’appuie sur des fonctionnalités de pointe qui englobent la sauvegarde, la récupération, la portabilité, la sécurité et l’intelligence des données, et qui garantissent leur disponibilité permanente.

Veeam propose ces fonctionnalités de résilience des données avec une flexibilité complète, adaptée aux exigences des clients, que ce soit as-a-service assuré par Veeam, au travers de son programme Veeam Cloud & Service Providers (VCSP), ou en tant que logiciel autogéré.

La Veeam Data Platform (VDP) conjugue les fonctions de sécurité des données, de reprise d’activité rapide et de protection des environnements de cloud hybrides, avec notamment des moyens de défense avancés contre les ransomwares grâce auxquels les entreprises peuvent minimiser les risques et se rétablir rapidement. En étoffant son offre cloud-first, Veeam occupe une position unique sur le marché qui lui permet de répondre aux demandes complexes des entreprises d’aujourd’hui.

Avec Veeam Data Cloud (VDC) lancé en début d’année, Veeam propose une plateforme de Backup-as-a-Service (BaaS) qui associe une puissante protection des données à une expérience utilisateur simple et transparente dans le cloud. Lancé en mars 2024, le service de stockage cloud Veeam Data Cloud Vault permet aux clients de sauvegarder leurs données en toute sécurité dans le cloud et de bénéficier d’options de stockage systématiquement immuables, garantie d’une grande tranquillité d’esprit.

« Alors que les entreprises poursuivent leur transformation digitale, une stratégie de protection des données qui évolue avec elles, quel que soit l’endroit où résident leurs données, est plus critique que jamais. Veeam comprend la tendance à la migration vers le cloud et dispose de tous les atouts pour gagner des parts de marché grâce à ses nouvelles offres cloud-first », déclare Arun Agarwal, Partner chez TPG.

« TPG s’est forgé une solide réputation en accompagnant les entreprises qui transforment le paysage des logiciels et de la cybersécurité. À ce titre, nous sommes ravis de rejoindre Anand et son équipe, Insight et le groupe d’investisseurs dans le but d’accélérer la dynamique et la croissance de Veeam au cours des années à venir », ajoute Nehal Raj, Co-Managing Partner de TPG Capital, TPG Tech Adjacencies (TTAD) et TPG Hybrid Solutions.

L’investissement de TPG est financé par TTAD, le programme stratégique élaboré par le fonds d’investissement pour apporter des solutions de financement flexibles à l’industrie des hautes technologies, et par Hybrid Solutions, la nouvelle initiative stratégique de TPG pilotée en collaboration par ses équipes Private Equity et Credit Solutions.

« Nous sommes ravis de nous associer à l’équipe dirigeante, ainsi qu’à Insight, à TPG et à Temasek, pour accompagner Veeam au cours de sa prochaine phase de croissance. Nous admirons l’entreprise depuis longtemps et avons la conviction que ses clients continueront d’apprécier la capacité d’innovation et les services de haute qualité qu’elle leur proposera au cours des prochaines années », déclare Nikhil Krishnan, Managing Director, Neuberger Berman Capital Solutions.

Morgan Stanley & Co. LLC a agi en tant que conseiller financier exclusif de Veeam. La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2025 sous réserve des conditions de clôture d’usage et des approbations règlementaires.

Avec cette base d’investisseurs étendue, Veeam dispose à présent d’une plus grande flexibilité pour lancer des initiatives de partenariats stratégiques, procéder à des acquisitions et saisir des opportunités de capitalisation. Insight Partners demeure le principal actionnaire de Veeam, soulignant sa confiance de longue date dans le leadership et la vision de l’entreprise.

Cette annonce marque un tournant pour Veeam, qui continue de dominer le secteur de la résilience des données en tant que leader en parts de marché et qui s’engage à commercialiser des solutions de pointe qui protègent le monde numérique grâce à une résilience et une intelligence hors pair.