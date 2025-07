Vaultys lance une nouvelle version de VaultysID

juillet 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

L’apocalypse quantique : une menace imminente

L’apocalypse quantique fait référence à un scénario dans lequel des acteurs malveillants interceptent aujourd’hui des données chiffrées, dans l’objectif de les déchiffrer plus tard grâce à la puissance des ordinateurs quantiques. Ce type d’attaque, appelé "store now, decrypt later", pourrait compromettre à terme l’ensemble des communications sécurisées, des identifiants, et des signatures numériques actuelles et permettre demain à des groupes de pirates, des entreprises ou des états d’exploiter vos données d’aujourd’hui.

L’ANSSI et le NIST appellent à agir sans délai

L’ANSSI (Agence Nationale pour la Sécurité des Systèmes d’Information, France) alerte sur la nécessité d’agir dès maintenant pour protéger les systèmes critiques et les données à long terme. L’agence recommande une approche hybride, combinant algorithmes classiques et post-quantiques, afin d’anticiper la bascule sans rupture.

De son coté, le NIST (National Institute of Standards and Technology, USA) a officiellement annoncé que la cryptographie classique sera considérée comme obsolète à l’horizon 2030, et appelle dès aujourd’hui à une transition vers des standards post-quantiques.

Une solution concrète et ouverte

VaultysID est une solution d’authentification basée sur une architecture d’identité décentralisée, compatible avec les standards W3C (DID/VC/Webauthn/WebRTC/FIDO2), et utilisant des algorithmes résistants aux attaques quantiques. Elle est :

• Souveraine, zéro dépendance aux technologies non européennes ;

• Open source, pour encourager le partage, la transparence et une adoption massive ;

• Facilement intégrable, grâce à sa grande compatibilité avec les standards actuels ;

• Hybride, conformément aux recommandations du NIST et de l’ANSSI.

Le protocole et l’application ont été audités par Amossys.

Une équipe dédiée à la transition post-quantique

Pour accompagner les entreprises et institutions dans cette transformation, Vaultys met en place une équipe spécialisée avec ses partenaires Scafe et Capgemini. Elle propose audits, formations, assistance technique et accompagnement à la migration vers des infrastructures cryptographiques post-quantiques.