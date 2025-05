Vats Srivatsan est nommé CEO par intérim de WatchGuard Technologies

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

WatchGuard® Technologies annonce une transition planifiée de sa direction. Après une décennie de leadership marquant, le CEO Prakash Panjwani quitte ses fonctions opérationnelles tout en restant membre du conseil d’administration et en assumant un rôle de conseiller stratégique. Vats Srivatsan, vétéran du secteur de la cybersécurité et associé opérationnel chez Vector Capital, est nommé CEO par intérim à compter du 14 mai 2025. Il rejoint également le conseil d’administration de WatchGuard, apportant avec lui des décennies d’expertise en leadership international et en cybersécurité.

Pendant que le conseil mène une recherche publique pour désigner le futur CEO permanent, Vats collaborera étroitement avec l’équipe de direction en place pour garantir l’exécution des plans et maintenir le cap stratégique. Ensemble, ils poursuivront la mission de l’entreprise : simplifier la cybersécurité pour les MSP tout en développant la plateforme, en renforçant l’engagement des partenaires et en accélérant l’innovation dans les services managés, la protection des endpoints et la sécurité des réseaux hybrides.

Sous sa direction, Prakash Panjwani a conduit WatchGuard à travers l’une des phases de croissance et de transformation les plus importantes de son histoire. Il a supervisé six acquisitions stratégiques qui ont élargi les capacités de l’entreprise en matière de protection des endpoints, d’identité, et de détection et réponse managées. Durant son mandat, WatchGuard a plus que triplé son chiffre d’affaires récurrent annuel et multiplié par dix le nombre de ses partenaires. Les effectifs mondiaux ont également triplé, témoignant d’un investissement constant dans les talents, la culture et l’industrialisation.

Fort de plus de 30 ans d’expérience dans la croissance, la transformation et l’innovation dans les domaines de la cybersécurité, du cloud et des technologies d’entreprise, Vats Srivatsan apporte l’expertise nécessaire à un moment charnière pour WatchGuard. Son parcours, marqué par la croissance d’entreprises mondiales, l’expansion de plateformes technologiques et l’adoption de technologies émergentes telles que l’IA, est parfaitement aligné avec la stratégie à long terme de WatchGuard et sa mission orientée partenaires.

Vats a dirigé d’importantes transformations dans le cloud et la cybersécurité, développé des opérations à forte croissance et lancé des initiatives visant à traduire les technologies avancées en valeur concrète. Récemment, il a accéléré la croissance rentable chez SentinelOne grâce à des partenariats stratégiques et une rigueur opérationnelle. Auparavant, il a joué un rôle central dans la transformation de Palo Alto Networks en un leader multi-plateformes de la cybersécurité, menant 10 acquisitions en moins de trois ans. Plus tôt dans sa carrière, il a participé à la construction de Google Cloud, en créant son moteur commercial mondial et le Advanced Solutions Lab, destiné à exploiter la puissance de l’IA et de l’apprentissage automatique.

Une vision stratégique inchangée

Positionné stratégiquement à l’intersection des services de cybersécurité essentiels et de la communauté mondiale des MSP, WatchGuard est prêt à poursuivre son succès en tenant sa promesse de simplifier la cybersécurité pour les MSP.

Doté d’une stratégie claire, d’une équipe de direction expérimentée et d’un écosystème de partenaires dynamique, WatchGuard aborde ce nouveau chapitre avec confiance et détermination. Alors que l’entreprise continue de croître et d’évoluer, sa priorité reste inchangée : proposer des solutions de cybersécurité puissantes et concrètes, répondant aux besoins réels des MSP d’aujourd’hui – tout en façonnant l’avenir de la sécurité de demain.