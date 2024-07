VAST Data obtient la certification solution de stockage haute performance pour les Partenaires Cloud du NVIDIA Partner Network

juillet 2024 par Marc Jacob

VAST fournit un ensemble unifié de services de stockage et de données qui permet aux fournisseurs de services cloud (CSP) de proposer un catalogue complet d’offres centrées sur la data et profondément intégrées aux technologies NVIDIA. Conçue de manière unique pour répondre aux exigences rigoureuses de l’infrastructure cloud IA à grande échelle, la plateforme de données VAST prend en charge la formation et l’ajustement des modèles IA de toutes tailles et de tous modes, allant des modèles multimodaux et de petits langages avec moins de dix milliards de paramètres aux plus grands modèles du monde composés de plus d’un billion de paramètres.

Avec une évolutivité transparente et un temps de disponibilité à la pointe du secteur, la plateforme de données VAST propose aux fournisseurs de services des capacités qui couvrent l’ensemble du pipeline de l’IA : intégration de données multi-protocoles, prétraitement accéléré des données pour l’ingénierie des fonctionnalités, stockage haute performance pour l’entraînement des modèles avec des points de contrôle et des restaurations rapides à la gestion des données en périphérie pour le service des modèles et catalogage de bout en bout pour répondre aux exigences en matière d’audit et de conformité.

La plateforme de données VAST offre aux CSP :

• Une fiabilité de niveau fournisseur de services : La plateforme de données VAST aide les systèmes de production observés à atteindre une disponibilité de 99,9999 %.

• Multi-tenance sécurisée : Avec un cadre zero trust, un chiffrement des données par locataire, une segmentation réseau flexible et des capacités d’audit robustes, VAST permet aux CSP de fournir des services cloud sécurisés à l’échelle.

• Isolation fine des charges de travail : Grâce à des politiques de qualité de service granulaires qui empêchent la contention des E/S multi-locataires, la plateforme de données VAST aide les CSP à garantir à de nombreux clients les performances et l’accès aux données dont ils ont besoin pour les charges de travail d’IA à partir d’un seul cluster.

• Économies de coûts d’infrastructure : Les fournisseurs de services comme les entreprises peuvent consolider les silos de stockage avec une solution all-flash unique et abordable, et éliminer les frais généraux liés aux copies de données et à l’étalement des données.

• Amélioration de l’efficacité opérationnelle : VAST offre des API et des SDK robustes, et toutes les opérations du jour 2 (telles que les mises à niveau) peuvent être effectuées en ligne, ce qui conduit à une meilleure expérience client avec moins d’administrateurs requis.

La plateforme de données VAST sert d’infrastructure logicielle complète nécessaire pour récolter, cataloguer, affiner, enrichir et préserver les données grâce à l’analyse et à l’apprentissage des données profondes en temps réel. Cette approche globale permet aux clouds IA de proposer une gamme variée de services de données à leurs clients, améliorant ainsi leurs capacités IA.