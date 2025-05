VAST Data lance le VAST AI Operating System

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Depuis les débuts de l’informatique, chaque grande révolution technologique a été marquée par l’émergence d’un nouveau système d’exploitation. Du PC au mobile, puis au cloud, une couche logicielle unifiée a permis de simplifier la complexité, démocratiser l’utilisation de nouveaux matériels et transformer la manière dont le monde calcule, communique et innove.

Aujourd’hui, alors que l’IA redéfinit le tissu des entreprises et de la société, le secteur se trouve une nouvelle fois à l’aube d’une nouvelle ère pour l’informatique : un monde dans lequel des milliards d’agents intelligents vont raisonner, communiquer et agir au sein d’une matrice mondiale de millions de GPU interconnectés à travers des déploiements en Edge, dans des “AI factories” et des centres de données cloud. Pour rendre ce monde accessible, programmable et opérationnel à très grande échelle, cette nouvelle génération de systèmes intelligents requiert une nouvelle base logicielle.

C’est précisément pour ce moment que VAST Data a été créé.

Le lancement du VAST AI Operating System coïncide avec une étape historique pour l’entreprise : la progression la plus rapide vers 2 milliards de dollars de commandes cumulées jamais atteinte par une entreprise spécialisée dans la donnée. Avec une croissance annuelle multipliée par près de 5 au premier trimestre par rapport à l’an dernier, ainsi qu’un modèle économique rentable, l’hypercroissance de VAST reflète la demande du marché pour un système d’exploitation conçu pour opérationnaliser l’IA à une échelle inédite.

Le système d’exploitation VAST AI est l’aboutissement de près de dix ans d’ingénierie, guidée par une ambition claire : concevoir une architecture de plateforme intelligente capable de tirer parti de cette nouvelle génération de supercalculateurs et de libérer tout le potentiel de l’intelligence artificielle à grande échelle. Conçue ex nihilo, la plateforme repose sur l’architecture révolutionnaire DASE (Disaggregated Shared-Everything) de VAST – la première véritable architecture de système distribué parallèle au monde. Elle permet de paralléliser entièrement les traitements IA et analytiques, de fédérer des clusters dans un cloud unifié de calcul et de données, et d’alimenter de nouvelles charges IA avec des quantités quasi-infinies de données issues d’un seul tier de stockage rapide et économique. Aujourd’hui, les clusters DASE supportent plus d’un million de GPU dans les centres informatiques parmi les plus intensifs en données au monde.

La portée de ce système d’exploitation IA est large et vise à consolider des technologies informatiques disparates et héritées en une offre simple et moderne, conçue pour démocratiser l’IA. Ce que VAST a imaginé dès le départ n’est pas une simple collection de fonctionnalités, mais un tout nouveau substrat informatique unifiant données, calcul, messagerie et raisonnement. Un système conçu pour capturer des données du monde réel à très grande échelle, les enrichir en temps réel avec du contexte généré par l’IA, et piloter des workflows agentiques. Aujourd’hui, cette invention prend la forme du VAST AI Operating System… une étape de plus dans la quête de VAST pour construire une machine intelligente.

Le système d’exploitation IA de VAST comprend tous les composants d’un système distribué pour exécuter l’IA à l’échelle mondiale : un noyau pour faire tourner les services de plateforme sur un cloud privé ou public, un environnement d’exécution pour déployer les agents IA, une infrastructure de gestion d’événements pour le traitement en temps réel, un bus de message, ainsi qu’un système de fichiers et de base de données distribués pouvant être utilisés pour la capture et l’analyse de données en temps réel.

Présentation du VAST AgentEngine

Cette année, les modèles et agents IA prennent vie au sein du VAST AI Operating System. En 2024, VAST avait présenté en avant-première le VAST InsightEngine, un service qui extrait du contexte à partir de données non structurées grâce à des outils d’intégration IA. Si InsightEngine prépare les données pour l’IA à l’aide de l’IA, AgentEngine est la façon dont l’IA s’anime à partir des données : un environnement d’exécution évolutif pour déployer des agents IA, fournissant aux utilisateurs un environnement low-code pour construire des workflows intelligents, sélectionner des modèles de raisonnement, définir des outils d’agent et opérationnaliser le raisonnement.

L’AgentEngine inclut un nouveau serveur d’outils pour agents IA, permettant aux agents d’invoquer données, métadonnées, fonctions, recherches web ou autres agents, en tant qu’outils compatibles MCP. AgentEngine permet aux agents d’adopter plusieurs personas avec des objectifs et des identifiants de sécurité différents, et fournit un accès sécurisé en temps réel à divers outils. Les mécanismes de planification et de files d’attente tolérants aux pannes de la plateforme garantissent également la résilience des agents face aux défaillances de machines ou de services.

Enfin, AgentEngine introduit une observabilité des workflows agentiques à très grande échelle – avec l’approche VAST de traçabilité parallèle et distribuée, le VAST AI OS permet aux développeurs de bénéficier d’une vue unifiée et simplifiée sur des pipelines agentiques massivement distribués et complexes.

Tout comme les systèmes d’exploitation intègrent des utilitaires préinstallés, le VAST AgentEngine inclura un ensemble d’agents open-source que VAST publiera, à raison d’un par mois, pour accélérer l’adoption de l’IA. Certains assistants personnels seront adaptés à des cas d’usage sectoriels, d’autres conçus pour une utilisation plus généraliste. Exemples :

• Un chatbot intelligent, alimenté par l’ensemble des données d’une organisation sur VAST.

• Un agent d’ingénierie des données pour organiser automatiquement les jeux de données

• Un ingénieur prompt pour optimiser les entrées de workflows IA

• Un agent d’agent, pour automatiser le déploiement, l’évaluation et l’amélioration des agents

• Un agent de conformité, pour appliquer la réglementation sur les données et les activités

• Un agent éditeur, pour créer du contenu multimédia enrichi

• Un chercheur en sciences de la vie, pour aider à la découverte bio-informatique

Dans un esprit d’accompagnement des organisations pour construire rapidement sur le VAST AI Operating System, VAST Data organisera VAST Forward, une série d’ateliers internationaux, en présentiel et en ligne, tout au long de l’année. Ces ateliers proposeront des formations sur les composants du système d’exploitation et des sessions de développement sur la plateforme.