VAST Data et Cisco partenaires pour simplifier l’IA d’entreprise avec une solution de calcul, de réseau et de plateforme de données

juin 2024 par Marc Jacob

Lors du Cisco Live 2024, VAST Data, fournisseur de plateforme de données d’IA, a annoncé une nouvelle collaboration et la conception d’une solution avec Cisco afin d’offrir aux entreprises une infrastructure d’IA simple et performante couplée à un maillage IA basé sur Ethernet pour traiter de grands volumes de données à l’échelle de l’exaoctet.

Grâce à cette nouvelle relation, la plateforme de données VAST, qui offre des services unifiés de stockage, de base de données et un moteur de fonctions pilotées par les données construits pour l’IA, devient la première plateforme de données optimisée et prise en charge avec Cisco Nexus HyperFabric. VAST Data rejoindra cet écosystème en intégrant la première solution Cisco de gestion de cloud pour les réseaux de datacenters afin d’orchestrer, de déployer et de gérer les piles de données. En s’appuyant sur les API de VAST et en remontant la télémétrie du réseau et du stockage vers Cisco Nexus HyperFabric, les clients Cisco peuvent désormais surveiller et corréler les performances et la latence afin d’optimiser les applications complexes.

Les clusters Cisco Nexus HyperFabric AI sont conçus pour aider les entreprises à construire des centres de données IA en utilisant l’informatique accélérée de NVIDIA, notamment les GPU NVIDIA Tensor Core, les DPU et SuperNIC NVIDIA BlueField-3, et le logiciel NVIDIA AI Enterprise, avec le réseau Cisco et la plateforme de données VAST. La solution offre une visibilité complète sur le calcul, la mise en réseau, le stockage et la gestion des données pour permettre aux entreprises de construire et de faire évoluer leurs opérations d’IA en toute transparence.

La solution Cisco Nexus HyperFabric AI Cluster intègre également de manière transparente l’architecture DASE (Disaggregated Shared Everything) de VAST, qui est également alimentée par les DPU NVIDIA BlueField, une collaboration récemment annoncée avec NVIDIA.

L’IA générative nécessite une échelle et des performances sans précédent pour fournir un accès incroyablement rapide aux données, ce qui pousse les acheteurs d’informatique d’entreprise à investir massivement dans les réseaux Ethernet. Selon IDC, le marché de la commutation Ethernet a été fortement impacté par le nombre croissant de déploiements d’IA en entreprise, le marché global augmentant de 20,1 % en 2023 pour atteindre 44,2 milliards de dollars. Avec NVIDIA et VAST Data, Cisco peut consolider les ressources de calcul, le stockage et les capacités de gestion des données avec des maillages de réseau IA alimentés par Ethernet pour offrir une connectivité innovante avec une programmabilité, des performances, une flexibilité et une efficacité inégalées afin de répondre aux demandes considérables des plates-formes IA/ML d’aujourd’hui.

VAST a également certifié les commutateurs Ethernet Cisco Nexus avec la plateforme de données VAST, en fournissant des designs validés pour assurer une expérience de déploiement transparente avec les plus hauts niveaux de support pour les clients communs. Le tableau de bord Cisco Nexus, géré en cloud privé, offre une gestion innovante de la congestion avec des algorithmes de contrôle de flux et une visibilité avec une télémétrie en temps réel. Grâce à cette collaboration et à cette validation, et à mesure que les clients mettent en œuvre les commutateurs de la gamme Cisco Nexus 9000 dans leur structure de stockage, Cisco et VAST apportent la capacité, la vitesse et l’efficacité nécessaires pour prendre en charge les applications IA, tout en simplifiant la gestion et les opérations du réseau sur tous les points finaux de l’infrastructure.

Disponibilité

Des clients sélectionnés peuvent accéder à la plateforme de données VAST + Cisco en version bêta dès maintenant, la disponibilité générale étant prévue pour le quatrième trimestre de 2024.