VAST Data annonce un partenariat avec Superna

mai 2024 par Marc Jacob

VAST Data annonce un partenariat avec Superna, spécialiste des solutions de sécurité des données et de cyber stockage pour les environnements sur site, hybrides et multicloud. L’intégration apporte aux clients de VAST une protection immuable des données, une détection en temps réel des comportements suspects, une réponse automatisée aux cybermenaces et une récupération quasi instantanée en cas de ransomware et d’autres catastrophes, renforçant ainsi la cyber-résilience des données de leur entreprise.

Avec des paiements de ransomware dépassant 1,1 milliard de dollars en 2023, les entreprises ont besoin d’une protection sophistiquée intégrée directement à la couche de stockage. La plateforme de données VAST s’aligne sur le cadre du NIST, fournissant une base solide pour détecter, protéger, répondre, récupérer et même prévenir les cybermenaces grâce à une défense active et à de puissantes fonctions de sécurité Zero Trust.

L’approche de VAST en matière de gestion des données et d’informatique intensive sert d’infrastructure logicielle complète pour l’IA et le deep learning. À mesure que l’adoption de l’IA se développe, le défi de la gestion de grandes quantités de données non structurées s’accroît également. Ce nouveau monde, avec de nouvelles charges de travail utilisant divers types de données, nécessite un nouveau niveau de protection pour la cyber-résilience. Avec son architecture Zero Trust, son contrôle d’accès granulaire, sa multilocation avec une isolation stricte et sa détection intelligente des menaces, VAST a intégré les capacités de Superna Data Security Edition dans VAST Data Platform, ce qui permet d’atténuer les risques de ransomware et autres menaces pour les modèles d’IA et les ensembles de données d’application.

Ensemble, VAST Data et Superna proposent aux organisations :

• Détection des ransomwares de pointe au niveau des données : le partenariat entre VAST et Superna redéfinit la protection contre les ransomwares grâce à des algorithmes propriétaires et à une défense multicouche qui analyse les données et le comportement des utilisateurs en temps réel. La détection proactive des menaces protège contre les ransomwares connus et émergents et les stoppe avant qu’ils ne franchissent les défenses, ce qui renforce considérablement la cyber-résilience en bloquant les dangers à leur origine.

• Amélioration de la continuité des activités : grâce à cette offre de sécurité complète, les entreprises peuvent réduire considérablement le risque de violation des données tout en capturant des instantanés immuables pour une récupération immédiate et automatique du dernier ensemble de données propres connu. Superna Disaster Recovery Edition atténue l’impact des attaques, facilitant les activités commerciales ininterrompues et les déploiements d’IA en sauvegardant les données stratégiques des clients.

• Reprise après sinistre rationalisée et réplication globale : avec VAST et Superna, les clients peuvent répliquer des systèmes entiers, des tâches et des stratégies vers un autre cluster avec la réplication Tenant-Aware et la réplication intelligente de la configuration sous chaque chemin protégé.

• Migration robuste avec des environnements hétérogènes : alors que de nombreuses organisations entreprennent des initiatives telles que le déplacement vers un cloud privilégié, le rapatriement et la diversification du stockage (intentionnelle ou non), la capacité à fournir une approche cohérente partout est essentielle. Superna facilite la migration flexible des données des plateformes de stockage prises en charge vers VAST, ce qui permet aux clients de réorganiser facilement leurs données et leurs services.

• Intégration transparente avec les principaux outils de sécurité : la plateforme de données VAST intègre intelligemment l’édition Superna Data Security dans les outils de sécurité existants, améliorant ainsi la posture de défense sans perturber les flux de travail ou les processus. En maintenant les équipes de sécurité et d’exploitation en état d’alerte grâce à des rapports complets sur l’ampleur d’une attaque, VAST et Superna donnent à ces équipes les moyens d’atténuer les menaces et d’accélérer les rétablissements.

Superna combiné à VAST est disponible pour les partenaires via ARROW.