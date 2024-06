Varonis Systems, Inc. annonce de nouvelles fonctionnalités pour AWS

Varonis Systems, Inc. annonce de nouvelles fonctionnalités pour renforcer automatiquement et en continu la posture de sécurité des données et prévenir les violations de données sur AWS.

Grâce aux fournisseurs de cloud, les entreprises vont bénéficier d’une flexibilité et de la puissance nécessaires pour créer et déployer des charges de travail de données dans le cloud à une vitesse sans précédent. Mais qui dit flexibilité dit risque. Les équipes de sécurité, souvent en sous-effectif, doivent faire face à de nombreux problèmes de sécurité des données qui ont besoin d’être analysés et résolus individuellement. Ce processus lent et manuel ouvre une fenêtre de vulnérabilité suffisamment large pour être exploitée par les attaquants.

Les nouvelles fonctionnalités de remédiation de Varonis créent un environnement AWS auto-sécurisé, capable de s’adapter à la croissance rapide des données et à l’agilité des développeurs. Les équipes de sécurité peuvent désormais bloquer l’accès public aux buckets S3 avec une grande facilité, supprimer les utilisateurs inactifs et les rôles obsolètes et éliminer les clés d’accès inutilisées. L’automatisation intelligente de Varonis privilégie des mesures de sécurité extrêmement efficaces, sans qu’elles n’impactent les activités commerciales.

La remédiation automatisée de Varonis sur AWS s’inspire du succès de fonctionnalités similaires déployées sur des plateformes telles que Microsoft 365, Google Box et Salesforce.

Varonis a également renforcé sa capacité à détecter les bases de données fantômes, les snapshots, les sauvegardes et les dumps de données dans les volumes EBS tout en étendant sa protection à Amazon Redshift. Ces fonctionnalités sont disponibles dès à présent sur la plateforme Varonis Data Security Platform.

Varonis sur AWS est disponible sur AWS Marketplace, la plateforme Varonis Data Security permet aux équipes de sécurité de surveiller et d’améliorer en permanence en temps réel leur position en matière de sécurité des données.