Varonis étend son offre DSPM à Snowflake

janvier 2024 par Marc Jacob

Varonis Systems, Inc. annonce l’extension de sa plateforme cloud-native de gestion de la posture de sécurité des données (DSPM) à Snowflake. Cette dernière intégration élargit la couverture étendue de Varonis pour découvrir et classer en permanence les données critiques, supprimer les expositions et détecter les menaces pour les entrepôts de données et les bases de données Snowflake des clients.

Des milliers d’entreprises utilisent Snowflake pour simplifier leur base de données, alimenter leur stratégie d’IA et développer des applications. Les utilisateurs peuvent facilement stocker, gérer, partager et exporter des données sans surveillance informatique ou de sécurité. Cette flexibilité, si elle n’est pas contrôlée, peut conduire à une exposition involontaire des données.

Varonis for Snowflake offre un riche ensemble de fonctionnalités pour protéger les entrepôts de données sensibles :

• Obtenez une vue d’ensemble centralisée de votre posture de sécurité des données dans Snowflake et dans vos environnements cloud plus larges.

• Découvrez et classez automatiquement les données sensibles dans vos entrepôts de données et bases de données Snowflake qui doivent être verrouillées.

• Simplifiez les autorisations et remédiez à l’exposition des données en appliquant l’accès au moindre privilège et en éliminant les mauvaises configurations à risque.

• Surveillez en permanence votre environnement Snowflake pour détecter toute activité anormale ou risquée, telle que l’exfiltration de données vers une scène publique.

Varonis for Snowflake est disponible dès maintenant.