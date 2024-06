Vanessa Maxwell nommée Directrice mondiale Cyber et Lignes Financières d’Allianz Commercial

juin 2024 par Marc Jacob

Allianz Commercial confirme la nomination d’un dirigeant clé de son équipe de direction mondiale, avec effet immédiat. Vanessa Maxwell est nommée directrice mondiale de la cybercriminalité, en plus de son rôle actuel de directrice mondiale des lignes financières, sous la responsabilité de Shanil Williams, directeur mondial de la souscription (Chief Underwriting Officer) d’Allianz Commercial. Elle est basée à Londres. Dans cette nouvelle fonction double, Vanessa dirigera à la fois le cyber et les lignes financières en tant que lignes d’activité distinctes. Cette structure organisationnelle reflète l’importance stratégique des deux produits pour Allianz Commercial, ainsi que le lien entre les lignes financières et le cyber sur le marché de l’assurance.

Avec plus de 20 ans d’expérience dans le domaine des lignes financières et de la cybercriminalité, Vanessa Maxwell a rejoint Allianz Commercial en tant que directrice mondiale des lignes financières il y a un peu moins de deux ans, après avoir quitté Berkshire Hathaway. Chez Berkshire Hathaway Specialty Insurance, elle a occupé les fonctions de Country Manager et de directrice de l’activité assurance des dirigeants et des professionnels pour le Royaume-Uni. Auparavant, elle a également occupé divers postes de direction dans la souscription des lignes financières et de la RC professionnelle chez AIG et Lexington Insurance Company.

Le prédécesseur de Vanessa Maxwell, Scott Sayce, a pris de nouvelles fonctions au sein du groupe Allianz en juin.