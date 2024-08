Vade et le groupe Hornetsecurity lancent une version améliorée de 365 Total Backup pour Microsoft 365

août 2024 par Marc Jacob

Vade et le groupe Hornetsecurit annoncent la sortie d’une version améliorée de la solution 365 Total Backup pour Microsoft 365, qui inclut désormais une prise en charge complète de la sauvegarde et de la restauration de Microsoft Planner. Cette mise à jour étend la suite de protection des données d’Hornetsecurity, garantissant que les données critiques de l’entreprise sont sauvegardées en toute sécurité et récupérables.

Cette amélioration fait suite au déploiement de la fonction Microsoft Planner pour la gestion des tâches et projets. La mise à jour gratuite proposée par Hornetsecurity est disponible pour les clients de ses solutions 365 Total Backup et 365 Total Protection (Plans 3 et 4). L’élargissement de la protection est conforme à la RGPD et s’ajoute aux fonctionnalités existantes de sauvegarde et de récupération des applications essentielles de M365 comme Mailbox, OneDrive, Sharepoint et Teams.

Autonomie des administrateurs grâce à des options de restauration flexibles

L’une des principales caractéristiques de cette mise à jour est l’option de restauration granulaire, qui permet aux administrateurs de choisir plusieurs points de restauration. Elle fournit une représentation visuelle du plan et de son évolution à l’intérieur d’intervalles de temps sélectionnés, ce qui permet aux utilisateurs de restaurer facilement des tâches spécifiques pour faciliter davantage l’utilisation de Microsoft Planner.

De plus, la fonction de restauration complète permet aux administrateurs de restaurer tous les plans associés à un ou plusieurs groupes Microsoft 365 vers le même groupe, un groupe différent ou une archive zip. Si une entreprise subit une restructuration, les plans pertinents peuvent être restaurés vers de nouveaux groupes de manière transparente. La restauration vers une archive zip facilite la révision hors ligne et l’archivage à long terme. La reprise après sinistre peut également être effectuée en cas de perte totale des plans et des tableaux de Microsoft Planner, minimisant ainsi les temps d’arrêt et pertes de données.

Nouveau système d’approbation "à 4 yeux" pour une sécurité et une responsabilité accrues

La dernière version introduit également une nouvelle fonctionnalité d’« approbation à 4 yeux ». Elle permet de lutter contre le risque posé par les cybercriminels ou les administrateurs malhonnêtes qui peuvent supprimer toutes les données de sauvegarde ou modifier des paramètres importants pour les entreprises sur M365, ce qui peut causer des dommages considérables. Cette amélioration répond également aux préoccupations des administrateurs qui pourraient accidentellement supprimer des données de sauvegarde ou modifier des paramètres critiques liés à la conservation des données sans surveillance appropriée.

L’approbation « à 4 yeux » ajoute une deuxième étape de confirmation pour toute suppression de données ou modification des paramètres de conservation. Cette fonctionnalité est disponible à la fois pendant le processus initial d’intégration et après l’établissement d’un tenant. Les administrateurs pourront spécifier si tous les administrateurs peuvent approuver les demandes de suppression ou si seuls les administrateurs désignés sont autorisés à le faire. Cette mesure garantit un niveau supplémentaire de sécurité et de responsabilité dans la gestion des politiques de conservation des données.