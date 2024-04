Vade agrandit son data center à Lille pour offrir au marché français des produits de cybersécurité Hornetsecurity

avril 2024 par Patrick LEBRETON

Hornetsecurity annonce l’extension de son data center à Lille, France, renforçant ainsi son engagement en faveur de la sécurité et de la confidentialité des données pour ses clients à travers l’Europe. Cet investissement permettra d’intégrer des services supplémentaires Hornetsecurity - tels que la sauvegarde, la sensibilisation à la sécurité et la gestion des autorisations - pour les partenaires et les clients français.

Cette expansion s’inscrit dans le cadre des efforts continus de Hornetsecurity pour améliorer son infrastructure et mieux servir la clientèle élargie de Vade, une entreprise qu’il a acquise au début de l’année. L’extension du data center français représente un investissement significatif de 3,8 millions d’euros, démontrant l’engagement continu d’Hornetsecurity sur le marché français.

Avec ce nouveau data center, Hornetsecurity continue de donner la priorité à la souveraineté, à la sécurité et à la confidentialité des données en veillant à ce que les données des clients restent à l’intérieur des frontières de leurs pays respectifs. Par exemple, les données des clients français sont stockées en toute sécurité en France, tandis que les données des clients allemands restent en Allemagne.

L’installation, située à Lille, a été méticuleusement conçue pour répondre aux normes ISO 27001, ISO9001-2015, HADS et ISO50001, une nouvelle démonstration de l’engagement de Hornetsecurity à maintenir les plus hauts niveaux de sécurité et d’intégrité des données. La certification ISO 27001 signifie que des contrôles rigoureux et les meilleures pratiques sont en place pour protéger les informations sensibles et atténuer les risques en matière de cybersécurité. En outre, l’installation offre un temps de disponibilité exceptionnel de 99,995 %, ce qui permet aux entreprises qui dépendent de l’infrastructure de fonctionner en toute confiance, en sachant que leurs données et applications critiques sont toujours disponibles en cas de besoin.

Les principales caractéristiques du nouveau data center incluent :

– Une infrastructure de pointe conçue pour une fiabilité et des performances maximales.

– Des systèmes d’alimentation et de refroidissement redondants pour minimiser le risque de temps d’arrêt.

– Des mesures avancées de sécurité physique et de cybersécurité pour se protéger contre les menaces et les accès non autorisés.

– Des capacités complètes de surveillance et de gestion pour optimiser l’efficacité et le temps de fonctionnement.

Avec cette nouvelle installation, Hornetsecurity renforce sa capacité à aider les entreprises de toutes tailles à protéger leurs communications électroniques.