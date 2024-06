« V3B », une nouvelle menace de phishing pour les institutions financières européennes - Commentaire Netwrix

juin 2024 par Ilia Sotnikov, Security Strategist at Netwrix

« Les cybercriminels font la promotion d’un nouveau kit de phishing nommé “V3B” sur Telegram. Dans cette situation, Telegram n’est qu’un canal de distribution. Une telle activité étant clairement illégale, Telegram supprimera le canal public après avoir examiné les plaintes reçues. La véritable plateforme de Phishing-as-a-service (PhaaS) derrière cela est bien plus critique. Elle possède une fonctionnalité assez avancée qui permet à un acteur malveillant de contourner les mesures de sécurité généralement mises en place par les banques. En même temps, elle est facile à utiliser, rendant ainsi l’accès très simple pour les cybercriminels en devenir. Les banques consacrent beaucoup d’efforts à mettre en place des systèmes d’authentification résistants au phishing et à former leurs clients à une communication sécurisée. Mais les enjeux étant élevés, les cybercriminels sont prêts à jouer ce jeu et développent régulièrement de nouveaux moyens pour contourner les mesures de sécurité en place. Le meilleur conseil pour toute personne possédant un compte bancaire est d’éviter de cliquer sur les liens dans les emails qu’elle ne s’attend pas à recevoir de sa banque et de vérifier attentivement les URL avant de saisir des informations de connexion ou de vérification. »