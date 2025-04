UPS choisit NTT DATA pour conduire sa transformation numérique et moderniser son infrastructure informatique

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

NTT DATA et UPS nouent un partenariat stratégique d’une durée de 10 ans. Cet accord sur le long terme permettra à UPS de poursuivre la modernisation de son infrastructure informatique et de ses datacenters, tout en fournissant des services cloud et d’IA pour stimuler l’innovation. Par ailleurs, NTT DATA sera également chargé d’accompagner UPS dans le monde en constante évolution de la logistique et de la livraison.

Cet accord pluriannuel comprend notamment les points clés suivants :

• NTT DATA acquerra et exploitera l’un des datacenters critiques d’UPS, et permettra la colocation de workloads informatiques existantes. Il s’agit notamment d’utiliser la meilleure combinaison de solutions de cloud public et de solutions sur site pour gagner en efficacité et en flexibilité.

• NTT DATA travaillera également aux côtés d’UPS pour aider l’entreprise à développer de nouvelles solutions.

• Ces améliorations permettront à UPS de consacrer les économies réalisées à des projets innovants destinés à stimuler la croissance, notamment en développant de nouveaux services digital-centric pour ses clients.

NTT DATA propose des services de bout en bout qui s’intègrent aux services informatiques, aux activités des datacenters et aux solutions de transformation numérique en toute simplicité. De la conception à la construction de datacenters de pointe, en passant par la gestion et l’optimisation des systèmes informatiques, NTT DATA offre une gamme complète de services capables de répondre à chaque besoin technologique. Cette approche holistique permet ainsi aux clients de se concentrer davantage sur l’innovation et la croissance, laissant à NTT DATA le soin de se charger de la transformation technologique complexe.

« Nous sommes honorés d’avoir été choisis par UPS en tant que partenaire stratégique de leur parcours de transformation, concrétisant sa vision du ‘‘datacenter du futur’’, de la fourniture d’une infrastructure informatique de nouvelle génération et de l’accélération du développement de produits numériques », déclare Abhijit Dubey, President & CEO, NTT DATA, Inc. « En tant que troisième fournisseur mondial de datacenters et l’unique fournisseur à ce jour à proposer des services complets de transformation numérique, NTT DATA aidera UPS à réduire les coûts et les risques opérationnels, à stimuler l’innovation et à augmenter son chiffre d’affaires, ainsi qu’à conserver sa position de leader sur le marché. Cette collaboration témoigne de notre engagement à accompagner nos clients afin qu’ils puissent évoluer rapidement au rythme de leurs marchés de prédilection et à se tourner sereinement vers l’avenir ».

« Grâce à NTT DATA, UPS disposera des meilleurs datacenters et des meilleurs services d’infrastructure existants », commente Ken Finnerty, Senior Vice President, Global Information Technology chez UPS. « Dans le cadre de nos initiatives ‘‘Efficiency Reimagined’’, cet accord permettra aux équipes technologiques d’UPS de concentrer toute leur expertise sur le développement de solutions numériques afin de répondre aux besoins des clients en matière de supply chain ».