UNITEL Technologies accélère le développement de ses activités Conseil

mars 2024 par Marc Jacob

UNITEL Technologies, un nouveau fournisseur national de solutions d’hébergement de données informatiques logées au cœur de datacenters de nouvelle génération, consolide son offre Conseil et s’entoure de nouveaux talents afin d’accompagner les Entreprises et Collectivités dans leurs réflexions autour des enjeux de transformation numérique et de cybersécurité, mettant à disposition son expérience et expertises dans une démarche de proximité territoriale.

Lancée en 2023, l’activité Conseil d’UNITEL Technologies a connu une très forte accélération ces 12 derniers mois et se positionne comme un maillon stratégique de l’offre du groupe. UNITEL Technologies propose une offre de bout en bout alliant les technologies cloud, la virtualisation des réseaux et l’intégration d’équipes expertes-conseils cybersécurité et services managés. La Direction Conseil est un maillon clé du dispositif et permet aux Entreprises et Collectivités locales d’accéder à des experts reconnus à même de les accompagner efficacement dans la définition de leurs besoins et la conception d’une architecture cible.

Une équipe complémentaire

Constitué d’une équipe de 15 consultants Experts, la Direction Conseil d’UNITEL Technologies intervient sur les sujets liés aux architectures Cloud et télécoms, à la cybersécurité, à l’organisation et au management ainsi que les sujets liés à la RSE et au Numérique Responsable.

Ce faisant, les équipes travaillent sur l’ensemble des points structurants et indispensables pour mener à bien sa transformation digitale. Fort de ces éléments, UNITEL Technologies entend se positionner en partenaire privilégié des organisations qui souhaitent bénéficier du soutien de spécialistes aguerris au pilotage de projets complexes prenant en compte des notions comme la transformation digitale, environnementale ou encore managériale.

De fortes perspectives en 2024

Pour soutenir sa dynamique, UNITEL Technologies entend recruter de nouveaux talents pour compléter ses équipes. Dans ce contexte, UNITEL Technologies souhaite s’entourer de collaborateurs expérimentés qui lui permettront de renforcer son avantage concurrentiel sur un marché en croissance où peu d’acteurs sont en mesure de couvrir tout le cycle de vie d’un projet de transformation complexe.