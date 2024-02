Une opération internationale perturbe les activités du groupe Lockbit

février 2024 par Benoit Grunemwald Expert en Cyber sécurité, ESET France

En effet, un message serait apparu sur le site appartenant au groupe indiquant qu’il était « désormais sous le contrôle des forces de l’ordre ». Le message indique que « le site est sous le contrôle de la National Crime Agency du Royaume-Uni, qui travaille en étroite coopération avec le FBI et une équipe internationale chargée de démanteler le groupe LockBit. Ce dernier est impliqué dans de nombreux piratages très médiatisés. Le groupe et ses affiliés gagnent de l’argent en volant des données sensibles et en menaçant de les divulguer à moins que leurs victimes ne paient une rançon.

Benoit Grunemwald - Expert en Cybersécurité chez ESET France réagit

« Il est extrêmement difficile d'arrêter les cybercriminels, en particulier ceux qui font partie d'importants groupes opérationnels. C'est pourquoi la perturbation est une tactique policière majeure. L'ampleur de la perturbation de Lockbit reste à évaluer dans le temps, car le groupe de cybercriminels est connu pour ses activités à grande échelle. Leur impact touche des secteurs verticaux et publics variés à travers l'Occident. Néanmoins, la nouvelle du succès des forces de l'ordre ne doit pas être minimisée. Nous assistons peut-être au début de la fin des opérations criminelles de ce groupe trop prospère. D'autre part, cette opération démontre l'efficacité de la collaboration entre les institutions et forces de l'ordre dans la lutte contre les cybermenaces. Car trouver suffisamment de preuves est l'aspect le plus difficile de toute enquête cybercriminelle. Saluons qu'avec suffisamment de force et une police proactive, la criminalité ne continuera pas toujours à payer. »