Une nouvelle étude de Keeper Security met en évidence le besoin urgent d’améliorer la cybersécurité dans les écoles

décembre 2024 par Keeper Security

Keeper Security publie son dernier rapport, Cybersécurité dans les écoles : Protéger les élèves à l’ère numérique. Cette étude mondiale met en évidence les défis croissants en matière de cybersécurité qui menacent les établissements d’enseignement, sur la base d’une enquête menée auprès de 6 000 parents et élèves en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Singapour, en Indonésie, au Japon, en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans les pays d’Europe centrale et orientale (DACH).

Le rapport met en évidence un décalage inquiétant entre la confiance des parents et les pratiques de cybersécurité en vigueur dans les écoles de leurs enfants. Alors que de nombreux parents pensent que les écoles protègent les informations sensibles de leurs enfants, seulement 14 % des écoles imposent une formation de sensibilisation à la sécurité, et à peine 21 % fournissent des conseils sur la gestion sécurisée des mots de passe. Cette lacune présente des risques importants - des problèmes répandus tels que des mots de passe faibles et la réutilisation des mots de passe menacent la sécurité des élèves. Il est alarmant de constater que 19 % des personnes interrogées admettent réutiliser les mêmes mots de passe sur leurs comptes personnels et scolaires, une pratique qui peut entraîner des violations de données, des usurpations d’identité et des fraudes.

Principales conclusions :

• Confiance des parents vs. réalité : Alors que 74 % des parents se disent confiants dans les mesures de cybersécurité de l’école de leur enfant, seuls 21 % déclarent avoir reçu des conseils sur la gestion sécurisée des mots de passe.

• Mauvaise gestion des mots de passe : Malgré l’importance cruciale des mots de passe sécurisés, seulement 9 % des écoles offrent un accès à des gestionnaires de mots de passe, laissant les élèves et le personnel vulnérables aux cybermenaces.

• Le manque d’éducation à la cybersécurité : Seulement 14 % des écoles rendent obligatoire une formation de sensibilisation à la sécurité, et à peine 13 % la proposent en option, ce qui laisse la plupart des élèves mal équipés pour faire face aux menaces en ligne.

« Les écoles jouent un rôle central dans l’éducation et la protection des élèves, mais il existe encore un déficit important en matière de préparation à la cybersécurité qui doit être comblé », déclare Darren Guccione, CEO et cofondateur chez Keeper Security. « Alors que les outils numériques s’intègrent de plus en plus dans l’éducation, les écoles doivent donner la priorité à l’éducation à la cybersécurité et fournir des ressources pour permettre aux étudiants de se protéger contre les menaces en ligne en constante évolution. »

Les conséquences des incidents de cybersécurité dans les écoles

Le rapport révèle également les graves conséquences des cyberattaques sur les établissements d’enseignement. Bien que seulement 7 % des personnes interrogées aient indiqué que leur école avait été piratée, les conséquences ont été considérables : 32 % ont subi un vol de données et 27 % ont vu leurs comptes compromis. Bien que moins fréquentes, les répercussions financières touchent aussi bien les écoles que les particuliers.

Le rôle des parents dans la protection des élèves

L’étude souligne le rôle essentiel que jouent les familles dans la protection de la sécurité numérique de leurs enfants. Bien que 51 % des parents se disent préoccupés par la cybersécurité des écoles, près d’une famille sur cinq (19 %) déclare continuer à adopter des comportements à risque, tels que la réutilisation des mots de passe. Keeper Security encourage l’adoption des meilleures pratiques de cybersécurité à la maison, y compris l’utilisation de l’authentification multi-facteurs (MFA) et la création de mots de passe sécurisés et uniques pour chaque compte - de préférence d’au moins 16 caractères.

Un appel à l’action unifiée

Le rapport souligne la nécessité d’une approche unifiée de la cybersécurité entre les écoles et les familles. En renforçant l’éducation à la cybersécurité, en sensibilisant aux risques en ligne et en adoptant des outils sécurisés tels que les gestionnaires de mots de passe, les écoles et les familles peuvent travailler ensemble pour protéger les élèves dans le monde numérique d’aujourd’hui.