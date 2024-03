Une enquête mondiale révèle que 90 % des responsables IT estiment qu’unifier le cycle de vie des données sur une même plateforme est crucial pour l’analytique et l’IA

mars 2024 par Cloudera

Cloudera annonce les résultats de son enquête, Data Architecture and Strategy in the AI Era. Plus de 600 responsables data et décideurs IT de haut niveau ont été interrogés

dans le cadre de cette enquête, menée par Foundry Media pour Cloudera. Ils ont partagé leur avis sur l’état des architectures de données modernes et sur l’impact de l’essor de l’IA sur les stratégies data. 90 % des responsables IT estiment essentiel pour l’analyse et l’IA, d’unifier le cycle de vie des données sur une plateforme unique.

L’essor de l’IA générative traduit l’importance de la fiabilité des données. L’intérêt des insights fournis par l’IA repose, en effet, sur les données qu’elle utilise. Or, 36 % des répondants indiquent rencontrer des obstacles dans leur parcours IA, du fait d’une qualité et d’une disponibilité insuffisantes des données. 36 % également, rencontrent des difficultés d’évolutivité. 35 % se heurtent à des problèmes de déploiement et d’intégration avec les systèmes existants. 34 % ont des difficultés avec la gestion du changement et 34 % enfin, avec la transparence des modèles. Même si de nombreuses organisations investissent dans l’IA, il semble donc évident que des obstacles fondamentaux, liés aux données, doivent être résolus.

« De plus en plus d’entreprises cherchent à transformer leur activité, à construire des solutions digitales prêtes pour l’IA. Elles choisissent généralement une stratégie hybride et multi-cloud. Celle-ci crée une prolifération de données et des dépassements de l’architecture au niveau des divisions métier, des unités fonctionnelles, des applications métier et des équipes techniques », explique Abhas Ricky, Chief Strategy Officer Cloudera. « Pour exploiter efficacement les capacités de l’IA, les organisations doivent concevoir et intégrer des architectures et des plateformes de données normalisées, basées sur des cas d’usage. Cette approche permettra à leurs différentes équipes d’exploiter toutes les données, quel que soit le l’endroit où elle se trouvent, sur site ou dans le cloud. »

L’étude a également fait apparaître trois exigences fondamentales pour les organisations cherchant à mettre en place une IA efficace :

● Une architecture de données moderne, profondément intégrée à la stratégie de l’entreprise

Une architecture de données moderne repose sur une plateforme de données unique. Elle est opérationnelle aussi bien sur les clouds publics que sur site. A la question des avantages des architectures de données modernes, voici les réponses les plus fréquentes : simplification des processus de données et d’analyse (40 %), et plus grande souplesse dans le traitement de tous les types de données (38 %).

● Gestion unifiée des données

Les entreprises aujourd’hui ont besoin de technologies de gestion cloud souples et évolutives, qui leur apportent les outils nécessaires pour transformer leurs informations en connaissances. Parmi les facteurs qui freinent la gestion de bout en bout des données (nécessaire au développement des modèles d’IA) 62 % des personnes interrogées estiment qu’il s’agit avant tout du volume et de la complexité des données. Pour 56 % d’entre elles, le problème réside dans la sécurité des données ; et 52 % attribuent cette difficulté à une gouvernance et une conformité inadéquates.

● Plateformes de données polyvalentes et sécurisées

En matière de données et d’analyse, et dans une perspective à long terme, une approche de gestion de données hybride, avec déploiements sur site et dans les clouds publics, reste la stratégie privilégiée. 93 % des personnes interrogées reconnaissent que « pour les données et l’analyse, les capacités multicloud/hybrides sont essentielles et permettent à une organisation de s’adapter au changement ».

« Les entreprises cherchent à obtenir des résultats exceptionnels de leur stratégie de données et à dynamiser leurs initiatives IA à un prix qui n’entame pas leurs résultats financiers », poursuit Abhas Ricky, Chief Strategy Officer Cloudera. « Pour tirer le meilleur parti de leurs données, les organisations doivent rapidement construire et déployer une plateforme moderne et des architectures d’IA appropriées. L’objectif de Cloudera est d’aider ses clients à relever leurs plus grands défis data et IA sur la seule plateforme de données hybride et multicloud du marché, quel que soit l’emplacement les données. »

Méthologie

Pour réaliser cette étude, Foundry a interrogé plus de 600 décideurs IT aux États-Unis, en Europe et dans la région APAC (Asie Pacifique). L’enquête a concerné des organisations ayant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 500 millions de dollars ou un effectif supérieur à 1 000 personnes (toutes zones géographiques confondues). Tous les participants étaient des responsables data et des décideurs IT, avec un titre de directeur ou supérieur (ou équivalent). Ils devaient avoir un rôle primordial dans la sélection des produits et des services liés aux données, notamment pour l’infrastructure.