Une approche conceptuelle novatrice pour appréhender la cybercriminalité dans sa globalité LA CYBERCRIMINALITÉ Approche écosystémique de l’espace numérique

février 2024 par Marc Jacob

Alors que la cybercriminalité prolifère dans les sociétés contemporaines et remplace progressivement les formes traditionnelles de délinquance, cet ouvrage propose d’adopter une approche inédite pour analyser ce phénomène. En mobilisant les concepts et méthodes propres à l’écologie – communauté, entité, relations de compétition, prédation, collaboration, ou encore effets émergents – ce manuel examine et explique l’émergence de cette nouvelle forme de criminalité. La perspective écologique met ainsi à disposition un riche répertoire d’outils permettant de dévoiler l’entrelacement complexe d’interactions entre acteurs licites et illicites qui conduisent à la prolifération des cybercrimes observée depuis un quart de siècle, mais aussi à la mise en place de réponses institutionnelles aux modalités aussi variées que prometteuses.