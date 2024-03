Un stockage fiable des données de surveillance

mars 2024 par Irina Chan, Senior Specialist Product Management, Storage Products Division at Toshiba Electronics Europe

Les images floues et pixellisées de vidéosurveillance appartiennent au passé. Les caméras modernes offrent au moins une résolution HD et souvent même 4K ou 8K. La quantité de données générées est par conséquent importante, d’autant plus que plusieurs caméras sont généralement utilisées et fonctionnent 24 heures sur 24. Pour les systèmes et les supports de stockage qu’ils contiennent, conserver chaque image sans perte pose donc des défis particuliers. De plus, les données doivent parfois être stockées pendant une période de temps considérable, ce qui augmente encore les besoins en capacité de stockage.

La grande quantité de données associées à la vidéosurveillance peut être stockée de manière rentable à l’aide de disques durs, mais tous les modèles ne sont pas adaptés à cette fin. Les disques durs de bureau classiques, par exemple, peuvent être moins chers que les disques durs de surveillance optimisés, mais ils ne sont conçus que pour des durées de fonctionnement comprises entre 8 et 16 heures par jour et une charge de travail annuelle de 55 To. C’est insuffisant pour la vidéosurveillance. Les disques s’useraient rapidement avec un risque élevé d’avoir des taux d’erreur et de panne supérieurs à la moyenne pendant la période de garantie. L’avantage en termes de prix serait donc rapidement perdu.

Les disques durs de surveillance prennent en charge un fonctionnement 24h/24 et 7j/7 et peuvent gérer jusqu’à 180 To de charge de travail par an. Grâce à des versions de firmware optimisées et à de grands tampons, ils sont capables d’enregistrer jusqu’à 64 flux vidéo simultanément. Pour des accès en lecture très fréquents, par exemple pour un contrôle continu ou une analyse de données, il peut être judicieux d’utiliser des disques durs de surveillance avec 7 200 rotations par minute ou même des disques durs d’entreprise. Toutefois, dans de nombreux scénarios, les modèles de surveillance à 5 400 ou 5 700 tr/min suffisent, car ils sont très économes en énergie et contribuent à maintenir les coûts d’exploitation à un niveau bas.

Vérifier la compatibilité

Compte tenu de la grande quantité de données générées en vidéosurveillance, la plupart des systèmes vidéo peuvent être équipés de plusieurs disques durs. Pour garantir que les disques fonctionnent parfaitement avec les appareils et fournir des performances optimales, les utilisateurs ne doivent choisir que des modèles dans les listes de compatibilité des fabricants. Ces modèles ont été soumis à des tests approfondis de compatibilité et de fonctionnalité, ce qui signifie qu’il est extrêmement peu probable que des problèmes surviennent. Alternativement, des solutions complètes sont également disponibles sur le marché, pour lesquelles les systèmes ont déjà été équipés de disques durs appropriés par des intégrateurs expérimentés.

Contrairement aux disques durs pour PC, systèmes NAS et serveurs, les disques durs de surveillance sont conçus pour des températures de fonctionnement comprises entre 0 et 70°C. Ceci est important car les systèmes vidéo ne sont pas toujours situés dans des pièces climatisées, mais parfois placés dans des locaux de stockage mal ventilés ou dans des armoires de sécurité dans les zones de production. De plus, les disques durs de surveillance sont équipés d’un capteur RV, ce que les disques PC ne possèdent pas. Cela empêche les vibrations de rotation de plusieurs disques durs dans un même appareil de se renforcer mutuellement et de causer des dommages. Dès que le capteur détecte des vibrations indésirables, les paramètres de fonctionnement sont ajustés pour garantir qu’il n’y a aucun risque pour les disques durs et que tout effet négatif sur les performances est minimisé.

En fin de compte, les entreprises s’appuient sur des supports de stockage modernes, adaptés aux exigences spécifiques de la vidéosurveillance. Les disques durs de surveillance capturent une grande quantité de données de manière rentable et fiable et garantissent un fonctionnement fluide 24 heures sur 24, avec un risque de panne minimal.