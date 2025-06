Un rapport de NetApp souligne une concurrence impitoyable pour devenir leader mondial de l’IA

juin 2025 par NetApp

NetApp® publie son nouveau rapport, The AI Space Race, qui examine quatre des pays qui mènent une concurrence mondiale effrénée pour devenir le leader mondial de l’innovation en matière d’IA. Bien que certaines régions soient plus avancées que d’autres, cette enquête menée auprès de PDG et de responsables informatiques aux États-Unis, en Chine, au Royaume-Uni et en Inde a révélé que chaque acteur a le potentiel de prendre la tête dans la course mondiale à la domination de l’IA.

« Dans la « course à l’espace » des années 1960, les puissances mondiales se sont précipitées pour accélérer l’innovation scientifique au nom de la fierté nationale. Les résultats de cette « course à l’espace de l’IA » façonneront le monde pour les décennies à venir », a déclaré Gabie Boko, CMO chez NetApp. « Les entreprises qui préparent leurs données pour l’IA peuvent obtenir des informations précieuses et améliorer leur efficacité commerciale. Une infrastructure intelligente de données, évolutive et sécurisée est essentielle pour maintenir un avantage concurrentiel à long terme. »

Le rapport « The AI Space Race » de NetApp montre une compétition intense entre plusieurs pays – principalement les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni et l’Inde – pour devenir le leader mondial en intelligence artificielle. Si les répondants citent majoritairement les États-Unis comme futur chef de file (43 %), chaque région se perçoit comme compétitive et investit massivement, même si l’Inde et le Royaume-Uni, et par extension, l’Europe, ressentent une pression accrue face à la domination sino-américaine.

Les stratégies d’innovation diffèrent selon les régions : la Chine privilégie l’évolutivité rapide alors que les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Inde misent sur l’intégration à long terme de l’IA dans leurs systèmes existants. L’alignement entre les PDG et les responsables informatiques est crucial pour le succès ; par exemple, un écart de perception important semble exister en Chine au regard des réponses, ce qui pourrait limiter à terme sa progression, alors que l’alignement est plus fort aux États-Unis.

Enfin, la qualité des données et la sécurité des infrastructures sont vues comme des facteurs décisifs pour exploiter pleinement le potentiel de l’IA. Les entreprises doivent investir dans une gouvernance solide des données et des solutions cloud agiles et sécurisées pour transformer efficacement l’innovation en avantage commercial durable. La course reste donc ouverte, et seuls les plus aptes à s’adapter et à sécuriser leurs données prendront la tête. Seule une infrastructure intelligente de données offrira aux entreprises cette chaîne de confiance complète.

« L’un des facteurs de succès les plus importants de cette course à l’IA sera l’infrastructure et la gestion des données, soutenues par des solutions cloud agiles, sécurisées et évolutives », a déclaré Russell Fishman, directeur principal de la gestion des produits chez NetApp. « Les entreprises qui souhaitent réussir dans l’IA doivent s’appuyer sur une infrastructure de données intelligente, peu importe leur secteur ou leur taille. NetApp aide à valoriser les données en proposant des solutions capables d’unifier, gérer et exploiter l’information afin d’optimiser les résultats liés à l’intelligence artificielle. »

Méthodologie

NetApp s’est associé à Wakefield Research pour mener une étude quantitative en mai 2025, auprès de 400 responsables informatiques et 400 PDG dans 4 pays (États-Unis, Chine, Royaume-Uni et Inde).