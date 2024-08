Un nouveau rapport d’analyses ExtraHop® aide les organisations à prédire où les ransomwares pourraient frapper à l’avenir

août 2024 par ExtraHop

Selon cette étude, les responsables de la sécurité indiquent qu’ils sont de plus en plus ciblés par les acteurs des ransomwares, avec en moyenne près de huit incidents par an et le versement d’un peu moins de 2,5 millions de dollars en rançons. Bien que l’activité des ransomwares soit en hausse dans tous les domaines, certaines entreprises se trouvent être des cibles plus probables, en fonction de différents facteurs démographiques, tels que les marchés sur lesquels elles opèrent ou la taille de leur organisation.

Les États-Unis, le pays le plus impacté, devant la France et l’Australie

Les organisations américaines sont celles qui ont le plus ressenti l’impact des ransomwares, en subissant le plus grand nombre d’incidents en moyenne et en payant les rançons les plus élevées (près de 2 millions de dollars de plus que la moyenne mondiale). Les répondants allemands, en revanche, ont connu le moins d’incidents.

En ce qui concerne la prévalence des incidents liés aux ransomwares, les États-Unis, la France et l’Australie ont signalé en moyenne plus de neuf attaques au cours de l’année écoulée. Dans ces régions, plus de la moitié des personnes interrogées ont déclaré avoir subi plus de 10 incidents au cours des 12 derniers mois. En comparaison, le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis et l’Allemagne ont connu le nombre moyen d’attaques le plus bas (moins de sept).

Le secteur public, le secteur qui a versé les rançons les plus importantes

Bien qu’il ait déclaré que les rançongiciels ne constituaient pas son plus grand risque, le secteur gouvernemental a subi en moyenne plus de huit attaques l’année dernière et a versé l’une des rançons moyennes les plus élevées, à savoir 3,8 millions de dollars. C’est également dans ce secteur que l’on trouve le plus grand pourcentage d’organisations ayant payé plus de 25 millions de dollars de rançon.

Être une organisation de grande taille n’est pas un gage de sécurité

Plus l’entreprise est grande, plus elle est susceptible d’être victime d’un ransomware. Les entreprises de plus de 5 000 employés étaient plus susceptibles de payer la rançon à chaque fois et, en moyenne, ont versé plus de 4 millions de dollars en rançons.

« Les ransomwares ciblent certaines organisations plus que d’autres, mais malgré cette notion, tout le monde doit être préparé à réduire l’exposition aux risques et aux dommages posés par un incident », a déclaré Mark Bowling, directeur de la sécurité de l’information et des risques chez ExtraHop. « Comme les ransomwares continuent de trouver des moyens de contourner et d’échapper aux contrôles de sécurité existants, nous pouvons nous attendre à ce que ces statistiques ne fassent que s’aggraver. Au milieu d’élections politiques très médiatisées et d’un appel croissant à l’action réglementaire à travers le monde, il est temps que l’industrie de la cybersécurité se réunisse pour développer et adopter un cadre de sécurité plus résilient qui peut identifier une attaque de ransomware avant qu’elle ne dévaste des organisations entières, des industries, et même des économies. »