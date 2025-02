Un consortium européen lance le projet PQC4eMRTD pour améliorer la sécurité des passeports électroniques à l’ère quantique

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Une initiative européenne majeure, le projet PQC4eMRTD (Post-Quantum Cryptography for electronic Machine-Readable Travel Documents), a officiellement commencé début 2025, financé par l’Union européenne dans le cadre du programme pour une Europe numérique. Ce projet de deux ans vise à relever les défis de sécurité posés par l’essor de l’informatique quantique, en se concentrant sur la normalisation et la promotion de protocoles cryptographiques résistants aux futures menaces quantiques, pour les documents de voyage électroniques lisibles par machine (eMRTD).

L’informatique quantique progresse rapidement grâce à des investissements substantiels des secteurs public et privé. D’ici 2026, le nombre de bits quantiques (qubits) devrait être multiplié par dix par rapport aux quelques 400 qubits atteints fin 2022, ce qui augmentera considérablement la capacité de traitement des ordinateurs quantiques et leur permettra de résoudre des problèmes de plus en plus complexes. Ces avancées constituent une menace pour la cryptographie classique, ce qui rend essentiel le développement de normes et d’infrastructures adaptées

Représentée par Eurosmart, l’industrie européenne de la sécurité numérique souligne l’urgence de la transition vers des infrastructures résistantes au quantique, en particulier pour les eMRTD tels que les passeports électroniques, qui sont vulnérables à ces nouvelles menaces. Le projet PQC4eMRTD vise à soutenir cette transition en plaidant pour le développement et la promotion de la normalisation des protocoles cryptographiques post-quantiques.

Le projet est coordonné par Infineon Technologies AG en Allemagne et comprend des partenaires clés, Thales et CryptoNext Security en France, le Barcelona Supercomputing Center en Espagne et l’Institut de droit comparé de la Faculté de droit de Ljubljana, en Slovénie. Le projet PQC4eMRTD se concentrera sur la transmission des résultats de recherche PQC existants aux groupes de travail de normalisation internationaux afin de faciliter l’adoption des protocoles post-quantiques.

En outre, le projet PQC4eMRTD favorisera la coopération entre les différents secteurs en transition vers la PQC en s’attaquant aux défis communs et en favorisant les synergies. Il vise à fournir un plan détaillé pour la transition de l’Europe vers la PQC, qui servira de modèle à d’autres régions. En engageant et en soutenant activement la communauté européenne plus large de la PQC par le biais du partage des connaissances et d’initiatives collaboratives, le projet garantit que toutes les parties prenantes peuvent bénéficier des dernières recherches et développements.

Les parties prenantes, notamment les experts du secteur, les décideurs politiques et les chercheurs universitaires, sont invités à se joindre à ce projet. Leur participation et leur soutien sont essentiels alors que le consortium s’efforce de sécuriser l’avenir des documents de voyage électroniques et des identités numériques face aux nouvelles menaces quantiques.