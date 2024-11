UltraEdge et Gcore s’allient

novembre 2024 par Marc Jacob

UltraEdge annonce un partenariat stratégique avec Gcore, spécialiste mondial des solutions Edge IA, cloud, réseau et sécurité. Cette alliance vise à renforcer la couverture territoriale des services IA cloud et edge computing en France.

Un maillage territorial unique pour une performance optimale

UltraEdge met à disposition de Gcore son réseau de plus de 250 sites répartis sur le territoire national, dont six NetCenters stratégiques situés à Courbevoie, Lyon, Lille, Bordeaux, Nantes et Strasbourg. Cette infrastructure permettra à Gcore de déployer ses services cloud IA au plus près des utilisateurs finaux. L’objectif est de garantir un temps de latence minimal et une expérience utilisateur optimale.

Dans un contexte où la demande en infrastructures d’IA ne cesse de croître, particulièrement de la part des entreprises et des PME, ce partenariat apporte une réponse concrète aux enjeux de transformation numérique. Le maillage territorial d’UltraEdge, combiné à l’expertise mondiale de Gcore en matière d’IA et de cloud, permet de déployer rapidement des solutions innovantes tout en garantissant des performances optimales.

Accélérer le déploiement de l’IA en France

Cette alliance stratégique permet notamment à Gcore de déployer ses solutions d’IA de manière uniforme sur tout le territoire. Ainsi qu’une accessibilité et une performance optimales pour tous les utilisateurs, indépendamment de leur localisation. Le partenariat permettra aux entreprises françaises d’accéder à une infrastructure de nouvelle génération intégrant des serveurs d’IA sophistiqués alimentés par des GPU NVIDIA. Cette technologie de pointe permettra l’entraînement de grands modèles de langage (LLM). L’objectif est aussi de garantir le déploiement d’applications d’IA en périphérie. L’infrastructure a été spécifiquement conçue pour sauvegarder la souveraineté des données, un enjeu crucial pour les entreprises françaises. Cette alliance stratégique bénéficiera particulièrement aux secteurs des médias, du divertissement, des jeux, de la technologie, des services financiers et du commerce de détail.

Des performances optimisées pour répondre aux enjeux actuels

La combinaison de l’infrastructure décentralisée d’UltraEdge et du réseau mondial de Gcore offre des avantages significatifs pour le marché français. Avec plus de 180 points de présences Gcore à travers six continents et une capacité réseau totale dépassant 200 Tbps. Ce partenariat garantit une latence ultra-faible pour les applications critiques. Cette infrastructure évolutive est conçue pour répondre aux besoins croissants en matière d’intelligence artificielle et d’applications edge computing.