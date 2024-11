UltraEdge annonce un partenariat avec Nokia pour déployer une solution de réseau sécurisé quantique pour les data centers de proximité

novembre 2024 par Marc Jacob

Une innovation majeure pour la cybersécurité des data centers en France

Face à l’avènement imminent de l’informatique quantique et sa capacité à compromettre les systèmes de cryptographie traditionnels. UltraEdge intègre à Trappes, aujourd’hui, la solution quantum-safe de Nokia, comprenant la gestion centralisée des clés de sécurité via le Nokia 1830 Security Management Server. Elle permet d’orchestrer et de gérer l’ensemble du système de sécurité de manière unifiée.

Cette approche hybride et résiliente permet de sécuriser l’ensemble des communications, qu’il s’agisse des données en transit entre les data centers ou des informations stockées. Le tout, en garantissant une compatibilité totale avec les infrastructures existantes. La solution s’appuie sur les standards de l’ETSI (European Telecommunications Standards Institute) et du NIST (National Institute of Standards and Technology), assurant une conformité avec les normes internationales de sécurité les plus strictes.

Un POC réussi sur notre site de Trappes

Suite au déploiement du proof of concept sur notre site de Trappes nous avons démontré l’efficacité de la mise en place de ce type de solution quantum-safe en conditions réelles. Notre vision est de promouvoir, à l’avenir, à l’ensemble de nos clients, cette solution, répondant ainsi à leurs besoins stratégiques en matière de sécurité renforcée.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie plus large de souveraineté numérique française, offrant aux entreprises et organisations une protection de leurs données alignée sur les standards les plus élevés de l’industrie.