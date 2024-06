UEFA EURO 2024 und Cyber Threats

Während sich die Öffentlichkeit darüber freut, dass die Fußball-Europameisterschaft UEFA EURO 2024 am vergangenen Freitag begonnen hat, bietet ein solches Großereignis auch zahlreiche Einfallstore für Cyberkriminelle. Laut Bundesministerium des Innern (BMI) ist die Fußball-EM in Deutschland besonders attraktiv für Hacker, weil sie hier mit einem überschaubaren Aufwand großen Schaden anrichten können – bis hin zu gesperrten Stadien als Folge eines korrumpierten Online-Ticketverkaufs. Aus gutem Grund sensibilisiert das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) alle Beteiligten mithilfe eines speziellen Leitfadens. Demnach ist die aktuelle Sicherheitslage mit Blick auf die EM alles andere als entspannt.