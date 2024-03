Ubuntu Core de Canonical reçoit le statut de plateforme supportée de niveau 1 de Microsoft Azure IoT Edge

mars 2024 par Marc Jacob

Ubuntu Core est un système d’exploitation conçu spécifiquement pour l’IoT et les appareils embarqués. Sa gamme de fonctionnalités permet des déploiements sécurisés et évolutifs. En s’appuyant sur la puissance de Snaps, Ubuntu Core offre un noyau compatible avec tout type d’architecture ou d’appareils.

Azure IoT Edge offre aux entreprises la possibilité de déployer et de gérer en toute sécurité à distance des charges de travail cloud-natives sur leurs appareils IoT à grande échelle.

En facilitant le déploiement et la gestion des applications conteneurisées sur des appareils, il devient possible de traiter des données, d’exécuter des modèles d’apprentissage automatique, d’effectuer des analyses et de réaliser d’autres tâches directement à la périphérie du réseau. Cette approche aide à diminuer la latence, à économiser la bande passante et à obtenir des informations plus rapidement à partir de données générées à proximité de leur point d’origine. Elle est particulièrement utile dans des situations où la prise de décision en temps réel est cruciale et où la connectivité du réseau est peu fiable.

Lorsque la confidentialité et la sécurité des données exigent un traitement local des informations, cette approche est appropriée. La sécurité est intégrée grâce à un démarrage sécurisé, un chiffrement complet du disque, ainsi que des mises à jour transactionnelles over-the-air (OTA) afin de garantir que les appareils sont toujours à jour.

La suite Azure IoT Edge Snaps, a simplifié le processus de déploiement des charges de travail de périphérie sur le large éventail d’appareils et d’architectures pris en charge par Ubuntu Core. Grâce à la possibilité de gérer et de configurer à distance les composants de traitement et de système des flottes d’appareils directement à partir d’Azure, les équipes bénéficient d’une sécurité renforcée et de performances optimisées.