UBIKA et GLIMPS annoncent un partenariat technologique

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Une protection avancée des applications web et API

Avec l’augmentation des cyberattaques exploitant des vulnérabilités applicatives et des malwares indétectables par les solutions traditionnelles, UBIKA et GLIMPS unissent leurs expertises pour offrir :

• Une protection complète des environnements critiques : L’association des technologies d’UBIKA et de GLIMPS offre une approche inédite pour sécuriser plus efficacement tous les points d’entrée des applications et des API personnalisées, y compris ceux souvent négligés.

• Une réduction des risques et des coûts : Cette détection quasi instantanée des menaces et la gestion simplifiée des alertes permettent à l’entreprise de se concentrer sur les incidents critiques, réduisant ainsi la charge opérationnelle et les coûts liés à la gestion des menaces.

• La souveraineté et la confidentialité des données : Nos solutions répondent aux exigences les plus strictes en matière de protection des données, garantissant la souveraineté des données et la conformité aux normes européennes et internationales (RGPD, NIS2, PCI DSS, PSD2).

• Une intégration fluide et transparente : Nos solutions sont compatibles avec tous les environnements existants, qu’ils soient multi-cloud, hybrides ou on-premise, évitant aux entreprises de redéfinir leurs infrastructures applicatives ou web.

Une avancée majeure grâce à l’intelligence artificielle

L’innovation technologique apportée par GLIMPS repose sur une analyse hybride (statique et dynamique) des menaces, combinant intelligence artificielle et Reverse Engineering avancé. Capable d’identifier des menaces inconnues, cette approche innovante surpasse les outils traditionnels en détectant les malwares les plus sophistiqués, y compris les variants inconnus.

Grâce à son moteur d’intelligence artificielle basé sur le Deep Learning, GLIMPS identifie précisément les familles de malwares et extrait des indicateurs de compromission (IOC), permettant ainsi aux entreprises de :

• Réduire de 90% le volume d’alertes, pour se concentrer uniquement sur les incidents critiques ;

• Mieux comprendre les risques grâce à une caractérisation détaillée des menaces ;

• Optimiser la réactivité face aux attaques ciblées.

L’innovation UBIKA & GLIMPS : un connecteur d’analyse en temps réel

UBIKA a développé un connecteur ayant la capacité d’analyser les fichiers en transit vers une application via son reverse proxy. Cette approche offre plusieurs avantages majeurs :

• Analyse de tout fichier uploadé, bloquant les menaces avant qu’elles n’atteignent l’application.

• Aucune modification des applications web : L’analyse est effectuée en amont, évitant tout développement spécifique.

• Performance et scalabilité : Conçu pour s’intégrer aux infrastructures existantes sans impact sur les performances, ce connecteur s’adapte aux besoins des entreprises quelle que soit leur taille.

• Conformité réglementaire renforcée : En bloquant les fichiers suspects avant qu’ils ne soient traités par l’application, les entreprises peuvent se conformer plus facilement aux réglementations strictes en matière de cybersécurité et de protection des données.