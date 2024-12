TRUSTECH 2024 annonce les gagnants des « TRUSTECH INNOVATION AWARDS 2024 », moment phare du Salon

décembre 2024 par Marc Jacob

Pour la première fois cette année, les « TRUSTECH Innovation Awards » récompensent les meilleures innovations de l’industrie du paiement et de l’identification dans 3 catégories : l’industrie de la carte à puce, les banques, finance, et défis des institutions de paiement ainsi que la sécurité, l’identité, le contrôle d’accès, les défis des gouvernements & administrations. En parallèle, le Trophée des start-up, saluant la pépite tech la plus marquante, a également été remis. Les TRUSTECH Innovation Awards mettent en avant les réalisations les plus abouties du marché et récompensent la capacité d’innovation de ses acteurs ; ils ont pour but de mettre en lumière les meilleures pratiques des acteurs du marché du paiement et de l’identification.

La cérémonie s’est déroulée le 3 décembre, 4 prix ont été attribués.

Catégorie Industrie de la carte à puce

Ellipse, pour sa technologie EVC qui élimine pratiquement la fraude par carte de crédit et de débit pour les transactions de shopping en ligne en intégrant un code de sécurité dynamique (dCVV/dCVC) directement sur la carte via un papier électronique révolutionnaire sans batterie. EVC est également le premier à introduire le Mode Invisible sur les cartes, permettant aux titulaires de cartes de cacher complètement leur CVC/CVV via une application mobile.

Catégorie Banques, finance, défis des institutions de paiement

Infineon, pour SECORA™ Pay Green qui permet l’utilisation de matériaux recyclables et un taux de recyclage des corps de cartes allant jusqu’à 100 %. Il réduit de plus de 60 % les émissions de CO2 liées à l’approvisionnement en matières premières et à la logistique des cartes de paiement en plastique.

Catégorie Sécurité, identité, contrôle d’accès, défis des gouvernements & administrations

SmartDisplayer Technology co., pour son badge intelligent durable, Sustainable Smart eBadge, doté d’un écran e-paper couleur de 4 pouces pour afficher des images, et intégrant une interface NFC ou BLE pour la transmission de données. Il se distingue notamment par des caractéristiques telles qu’une faible consommation d’énergie, un contraste élevé, de larges angles de vision, ainsi qu’une forme fine et flexible.

Trophée des start-up, en partenariat avec Agorize

Keyless, pour sa technologie « Zero-Knowledge Biometrics » d’authentification biométrique préservant la confidentialité. Keyless ambitionne de créer un monde plus sûr et plus respectueux de la confidentialité. Un monde où chaque utilisateur peut s’authentifier de manière transparente et sécurisée d’un simple coup d’œil sur tous ses appareils, sans mettre en danger ses données biométriques. Sa mission : créer un monde sans clé.