Trustable reçoit le prix RegTech à l’occasion de la première édition du Treasury Innovation Day organisé par l’Association Française des Trésoriers d’Entreprise

avril 2024 par Marc Jacob

Le Treasury Innovation Day organisé par l’Association Française des Trésoriers d’Entreprise (AFTE) a pour vocation de plonger ses participants au cœur des enjeux liés à l’évolution constante des technologies financières. Au total, près de 500 professionnels de la finance d’entreprise et des fintechs ont été présents le 19 mars dernier. Adhérents de l’AFTE, DSI, CFO, CTO, Trésoriers/Trésoriers groupe, responsables IT, directeurs financiers, fintech, Éditeurs de logiciel, Venture Capital, incubateur Banque et VC, consultants, avocats, etc. (source : https://www.afte.com/treasury-innovation-day).

Lors de cet événement, l’équipe de Trustable a eu l’occasion d’aller à la rencontre des fonctions de Trésorerie, DSI et Finance pour échanger avec eux sur leurs enjeux de conformité aux programmes CSP SWIFT et d’évaluation de sécurité de façon plus générale.

L’attribution de cet Award est une étape supplémentaire dans la stratégie de croissance de l’entreprise qui vient d’annoncer la mise sur le marché à grande échelle de son offre particulièrement adaptée au secteur financier.