Trois logiciels open source sont distingués lors de la conférence OW2con’24

juin 2024 par Patrick LEBRETON

CENTREON, W’IDaaS et MERCATOR sont récompensés respectivement dans les catégories technologie, marché et communauté.

OW2, la communauté internationale des logiciels libres professionnels annonce, ce jour, les trois lauréats des prix OW2con’24 Best Project Awards. Ces prix récompensent des projets OW2 pour leur contribution exceptionnelle en termes de technologie, de performance sur le marché et de communauté. Cette année, les trois vainqueurs sont :

OW2con’24 Best Project Technology Award : CENTREON

Le prix OW2con’24 Best Project Technology Award est remis à CENTREON, une plateforme logicielle open source conçue pour superviser les infrastructures informatiques d’entreprise de bout en bout. Interopérable avec les outils ITSM d’observabilité, d’analyse de données, d’orchestration et d’automatisation, elle prend en compte les équipements et services répartis sur les sites de l’organisation, dans le cloud et en périphérie de réseau (edge).

OW2con’24 Best Project Market Award : W’IDaaS

Le prix OW2con’24 Best Project Market Award revient à W’IdaaS (Worteks IDentity as a Service), un logiciel de gestion d’identités et d’accès, en mode Cloud, accessible via des interfaces Web et piloté par des API REST. Ce programme s’appuie sur le projet OW2 FusionIAM, et gère l’authentification multi-facteurs (2FA/MFA). Ses fonctionnalités et son modèle économique correspondent aux attentes actuelles du marché des entreprises et des collectivités territoriales.

OW2con’24 Best Project Community Award : MERCATOR

Le prix OW2con’24 Best Project Community Award est remis à MERCATOR. Cette application web procure une cartographie du système d’information et suit les recommandations de l’ANSSI précisées dans son "Guide de la cartographie du système d’information". L’application permet une approche globale de la gestion des risques, autorisant une protection et une défense complètes ainsi qu’une résilience du système d’information. La cartographie du S.I. est un outil essentiel à sa maîtrise. Elle constitue une obligation pour les Opérateurs d’Importance Vitale (OIV) et les opérateurs de services essentiels (OSE).

"Cette année, l’association OW2 est ravie de récompenser trois logiciels open source pouvant aider les entreprises à protéger l’ensemble de leur patrimoine numérique et à conserver la maîtrise de leurs infrastructures en interne, en périphérie et dans le cloud. Centreon, W’IDaaS et Mercator méritent leur prix pour leur ouverture aux solutions tierces, leurs fonctionnalités, leur

ergonomie et leur modèle économique," déclare le CEO d’OW2 Pierre-Yves Gibello.

Les prix OW2con’24 Best Project Awards distinguent des réalisations exemplaires. Ils apportent aux membres d’OW2, aux chefs de projet et à leurs équipes une distinction communautaire et des opportunités de visibilité sur le marché. Plus d’informations sur le site OW2con’24.