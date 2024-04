TRKKN, leader de la commercialisation de produits Google, fait son entrée sur le marché français

avril 2024 par Patrick LEBRETON

Un trait d’union entre Google et les marques

Créé en Allemagne en 2008, TRKKN a connu une croissance significative et maille aujourd’hui la quasi-totalité du marché européen. TRKKN déploie des solutions 100% dédiées aux produits Google pour les marques, notamment les solutions Analytics, Marketing et des Technologies Cloud, dans le respect de la protection des données des utilisateurs et les réglementations de chaque marché.

En pénétrant le marché français, TRKKN franchit une nouvelle étape de son développement et vient compléter une pluralité d’équipes locales. Celles-ci comptent déjà plus de 250 collaborateurs, experts des solutions Google.

Le déploiement de TRKKN dans l’Hexagone s’inscrit dans le prolongement de la résolution de Google de faire de Paris une place forte de l’IA dans le monde. En pleine effervescence, le marché français présente un fort potentiel de croissance en matière d’innovation, mais ne remplit pas encore tous les besoins d’accompagnement des annonceurs sur les technologies Google, ce à quoi TRKKN France vient répondre.

Des ambitions déjà affirmées en France

TRKKN France prévoit de constituer, d’ici un an, une équipe de 20 experts capables de conseiller et de déployer des solutions Google pour toutes les marques.

En effet, alors que les marques souhaitent accéder au potentiel de leurs données Google dans le respect des données des utilisateurs, TRKKN se présente comme :

– Un vulgarisateur, pour traduire les objectifs stratégiques et business des marques en objectifs technologiques,

– Un fournisseur d’infrastructures couvrant toute la palette de produits Google (Google Marketing Platform et Google Cloud), pour libérer le potentiel des produits Google au service des marques,

– Une force d’exécution, pour réaliser des activations avancées basées sur des produits Google et guider les marques vers la meilleure maturité digitale.

Cette équipe sera dirigée par Camille Giard, experte de la data et du déploiement de solutions Analytics. Jusqu’à présent Directrice générale d’Annalect en France, entité dédiée à l’expertise Data au sein d’Omnicom Media Group, Camille Giard dispose d’un savoir-faire avéré en management et analyse de données. Diplômée de l’ESCP en 2012, elle possède une expertise de plus de 10 ans dans le domaine de la data, grâce à des expériences plurielles au sein de structures spécialisées, dont l’agence fifty-five, la plateforme Commanders Act et d’Annalect.