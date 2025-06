TRENDnet sort un nouveau switch KVM USB à 2 ports

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Le switch KVM USB 2 ports de TRENDnet, modèle TK-207K, permet de gérer deux PC avec un seul ensemble clavier, écran et souris. Il bascule entre deux PC d’une simple pression sur un bouton. Des câbles KVM séparés sont fournis avec le switch KVM pour un contrôle instantané des deux PC. Ces câbles alimentent également le switch KVM, éliminant ainsi le besoin d’adaptateur secteur. Les raccourcis clavier offrent un accès immédiat à des fonctionnalités telles que le changement d’ordinateur et la recherche automatique. Grâce à ses raccourcis clavier et à son signal sonore, le switch KVM USB 2 ports est idéal pour gérer plusieurs PC.