TRENDnet lance un switch géré Gigabit PoE++ à 5 ports avec relais PoE

janvier 2025 par Marc Jacob

Le switch géré alimenté par PoE++ Gigabit à 5 ports de TRENDnet avec relais PoE, modèle TPE-B541, est alimenté par un switch ou un injecteur PoE++, aucun adaptateur secteur n’est requis. Le switch géré compact alimenté par PoE++ dispose de quatre ports PoE+ Gigabit pour alimenter des appareils, tels que des caméras IP, des combinés VoIP et des points d’accès sans fil, avec un budget d’alimentation PoE total de 60 W. Pour réduire la complexité, ce switch ne propose que les fonctionnalités de gestion de commutateur les plus couramment utilisées telles que les VLAN, la QoS, le contrôle PoE et la surveillance.