TRENDnet lance deux Switches Ethernet GaN

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Les deux premiers switches réseau de TRENDnet dotés de la technologie d’alimentation GaN sont le switch PoE++ GaN Power 2,5G à 6 ports avec ports SFP+ 10G (TPE-BG5062) et le switch PoE++ GaN Power 2,5G à 9 ports avec port SFP+ 10G (TPE-BG5091). Les deux switches sont dotés d’alimentations internes GaN à haut rendement et fournissent 95 watts d’alimentation PoE par port, ce qui est idéal pour les dispositifs PoE gourmands en énergie, tels que les caméras de sécurité avancées, les points d’accès à haute puissance, la signalisation numérique et les contrôles d’accès.

La technologie GaN permet d’alimenter des dispositifs afin d’améliorer la densité de puissance, la réduction de la taille, la capacité thermique et l’efficacité de la conversion d’énergie. Il en résulte des blocs d’alimentation plus petits avec une alimentation plus efficace. Une alimentation GaN présente une empreinte réduite de 40 % par rapport aux alimentations traditionnelles. L’efficacité énergétique accrue permet également de réduire la chaleur générée par une alimentation électrique interne, ce qui réduit ou élimine le besoin de ventilateurs de refroidissement.

Les deux switches PoE++ à alimentation GaN de TRENDnet disposent de ports PoE++ 2,5G, qui sont compatibles avec le câblage Cat5e existant ou supérieur, et des ports SFP+ 10G pour des vitesses de connexion ultrarapides et des applications fibre optique longue distance. Ces switches sont également rétrocompatibles avec les dispositifs réseau 10/100/1000Mb/s. Le boîtier métallique robuste est à la fois solide et léger, et les deux switches sont dotés d’une protection contre les surintensités et les courts-circuits.

Le switch PoE++ 2,5G GaN Power à 6 ports avec ports SFP+ 10G (TPE-BG5062) et le switch PoE++ 2,5G GaN Power à 9 ports avec port SFP+ 10G (TPE-BG5091) de TRENDnet sont disponibles dès à présent. Ils peuvent être achetés en ligne sur la boutique TRENDnet et dans le monde entier auprès des partenaires de distribution et de vente au détail agréés.

Switch PoE++ 2,5G GaN Power à 6 ports avec ports SFP+ 10G (240W), TPE-BG5062

• 4 ports PoE++ 2,5G

• 2 ports SFP+ 10 G

• Alimentation PoE totale de 240W

• La conception sans ventilateur élimine le bruit

• Fixation en rack pour une plus grande souplesse d’installation

• Conforme NDAA/TAA (Etats-Unis et Canada uniquement)

Switch PoE++ 2,5G GaN Power à 9 ports avec port SFP+ 10G (480W), TPE-BG5091

• 8 ports PoE++ 2,5G

• 1 port SFP+ 10G

• Alimentation PoE totale de 480W

• Le ventilateur intelligent réduit le bruit pendant le fonctionnement

• Fixation en rack pour une plus grande souplesse d’installation

• Conforme NDAA/TAA (Etats-Unis et Canada uniquement)