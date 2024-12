TRENDnet dévoile un nouveau switch Web intelligent multi-Gig à 28 ports

décembre 2024 par Marc Jacob

Le switch Web Smart Multi-Gig à 28 ports de TRENDnet, modèle TEG-3284WS, offre des fonctionnalités L2+ avancées avec des contrôles de gestion du trafic améliorés pour répondre aux demandes évolutives des réseaux PME d’aujourd’hui. Ce switch géré compatible IPv6 montable en rack est doté d’une interface Web intuitive. Les fonctionnalités avancées du switch géré incluent LACP pour augmenter la bande passante entre les switchs en regroupant les ports, les VLAN pour segmenter et isoler les groupes de LAN virtuels, la QoS pour la priorisation du trafic, les contrôles de bande passante des ports et la surveillance SNMP. Il permet d’améliore les performances vocales en isolant et en hiérarchisant le trafic VoIP du trafic de données normal grâce à une fonction VLAN vocale facile à utiliser.

Gérer et configurer facilement ce switch Web Smart Manageable à distance avec accès à TRENDnet Hive. TRENDnet Hive est un gestionnaire de réseau Cloud qui réduit le temps et les coûts de gestion. Ce switch Cloud Manageable ne nécessite aucun matériel supplémentaire, serveur ou cloud personnel grâce au service Cloud fiable de TRENDnet.

Le switch géré multi-Gig TEG-3284WS est équipé de ports RJ-45 2,5G qui fournissent des vitesses supérieures au gigabit, pouvant atteindre 2,5 Gbps sur votre câblage Cat5e existant ou supérieur. Ce switch géré multi-Gig offre également quatre ports SFP+ 10G dédiés pour les connexions réseau à haut débit, offrant une solution abordable pour ajouter une capacité de liaison 10G à tout réseau existant. La conception sans ventilateur réduit la consommation d’énergie et élimine le bruit de fonctionnement. Le switch géré 2,5G fiable de TRENDnet avec ports SFP+ 10G offre une solution économique pour augmenter le débit du réseau.

Ports 2,5G

Équipé de 24 ports RJ-45 2,5G haut débit qui fournissent des vitesses multi-gigabit pouvant atteindre 2,5 Gbit/s sur un câblage Cat5e existant ou supérieur.

Ports SFP+ 10G

Offre quatre ports SFP+ 10G ultra-rapides pour les connexions réseau à haut débit, offrant une solution économique pour ajouter une capacité de liaison 10G.

Gestion intelligente du Web

Fournit une gestion d’interface utilisateur graphique Web facile à utiliser pour une complexité de configuration de switch réduite et offre une combinaison de fonctionnalités de gestion avancées pour un déploiement facile.

Caractéristiques :

• Ports 2,5G : équipé de 24 ports RJ-45 2,5G qui offrent des vitesses supérieures au gigabit, pouvant atteindre 2,5 Gbit/s sur un câblage Cat5e existant ou supérieur

• Ports SFP+ 10G : offre quatre ports SFP+ 10G dédiés pour les connexions réseau à haut débit, offrant une solution économique pour ajouter une capacité de liaison 10G à tout réseau existant

• Hive activé : gérer, configurer et diagnostiquer à distance ce switch intelligent Web via le service cloud de TRENDnet (des frais supplémentaires peuvent s’appliquer)

• Gestion du trafic : une large gamme de configurations réseau est prise en charge par : l’agrégation de liens 802.3ad, le VLAN asymétrique, le VLAN 802.1Q, le VLAN vocal, le RSTP, le MSTP, la détection de bouclage, le GVRP, la classe de service 802.1p (CoS), la gestion de la bande passante des ports et la planification des files d’attente QoS

• Dépannage : un test de diagnostic de câble pratique et des statistiques de trafic facilitent le dépannage du réseau

• Contrôle d’accès : ce switch géré 2,5G comprend des fonctionnalités avancées, telles que ACL, filtrage MAC/port, 802.1X, TACACS+ et RADIUS, qui sont compatibles avec les contrôles d’accès en couches

• Surveillance : RMON, SNMP, SNMP Trap et Port Mirroring prennent en charge les solutions de surveillance des administrateurs

• Gestion intelligente du Web : le switch géré 2,5G offre une gestion GUI basée sur le Web facile à utiliser pour une complexité de configuration du switch réduite et offre une combinaison de fonctionnalités de gestion avancées pour un déploiement facile

• Conception de montage en rack : ce switch est parfaitement adapté aux installations en rack 1U avec les supports de montage en rack inclus

• Cadre géant : envoie des paquets plus volumineux, ou trames Jumbo (jusqu’à 12 Ko), pour des performances accrues

• Indicateurs LED : les indicateurs LED sur ce switch géré 2,5G indiquent l’état du port