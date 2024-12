TRENDnet dévoile son nouveau switch Gigabit 28 ports avec 4 ports SFP+ 10G

décembre 2024 par Marc Jacob

Le switch Gigabit 28 ports avec 4 ports SFP+ 10G de TRENDnet, modèle TEG-30262, offre quatre ports SFP+ fibre 10G dédiés pour les connexions réseau haut débit, et ajoute une capacité de liaison 10G à un réseau PME. Avec un boîtier métallique et des supports de montage en rack inclus, ce switch est adapté aux installations en rack 19" 1U.

Ports SFP+ 10G

Offre quatre ports SFP+ 10G dédiés et 24 ports RJ-45 Gigabit pour les connexions réseau haut débit, offrant une solution économique à n’importe quel réseau.

Sans ventilateur

La conception sans ventilateur réduit la consommation d’énergie et élimine le bruit de fonctionnement.

Conception de montage en rack

Doté d’un boîtier métallique robuste et de supports de montage en rack inclus, ce switch est parfaitement adapté aux installations en rack 19" 1U.

Caractéristiques :

• Ports multi-Gig : 24 ports Gigabit RJ-45 et 4 ports fibre optique 10G SFP+ pour des connexions haut débit

• Capacité de commutation : capacité de commutation de 128 Gbit/s

• Cadre géant : envoie des paquets plus volumineux, ou trames jumbo (jusqu’à 12 Ko), pour des performances accrues

• Passage VLAN : prend en charge le trafic de transfert de balises VLAN

• Conception de logements : boîtier métallique robuste montable en rack avec kit de montage inclus

• Sans ventilateur : la conception sans ventilateur réduit la consommation d’énergie et élimine le bruit de fonctionnement

• Indicateurs LED : les LED indiquent l’état du port