Trend Micro renforce les déploiements d’IA pour les entreprises et les gouvernements avec NVIDIA AI Enterprise

septembre 2024 par Marc Jacob

L’adoption d’une nouvelle technologie peut poser des défis, et les dirigeants des entreprises et des gouvernements du monde entier sont particulièrement soucieux de réduire les risques à tous les niveaux au cours du processus. Trend reconnaît l’importance du déploiement de l’IA générative (GenIA) et collabore avec NVIDIA pour développer des stratégies visant à sécuriser la GenIA afin de permettre des transformations commerciales à long terme. Les stratégies d’intégration à court terme qui accordent trop d’importance aux premiers résultats peuvent entraîner des risques élevés de mauvaises configurations, de vulnérabilités ou d’atteintes à la protection des données.

Un fournisseur de technologie de premier plan qui prend en charge des systèmes en Allemagne, en Autriche et en Suisse s’est exprimé sous le couvert de l’anonymat : "Les organisations du monde entier qui sont tenues de respecter les exigences les plus strictes en matière de souveraineté des données et de protection de la vie privée ne peuvent souvent pas utiliser l’IA basée sur le cloud public. Désormais, elles bénéficient du meilleur des deux mondes. Ces offres établissent une nouvelle norme pour la sécurisation des implémentations d’IA, et nous sommes ravis de faire partie de ce mouvement."

Trend s’attache à comprendre les changements d’infrastructure, les comportements des utilisateurs et les besoins opérationnels afin de protéger les données contre les risques connus et inconnus à chaque étape de l’adoption d’une nouvelle ère technologique.

La technologie Trend est certifiée pour répondre aux exigences de conformité locales dans plus de 175 pays, ce qui en fait un leader mondial en matière d’adaptation aux réglementations de sécurité et de protection de la souveraineté des données. Quel que soit l’environnement du client - cloud, SaaS, sur site, centres de données souverains, privés ou AI - Trend s’étend sur les clouds Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud et les conteneurs qui peuvent se déplacer au sein de différentes plates-formes.

GMI Cloud prend en charge l’accès à la demande aux GPU NVIDIA Tensor Core et est un partenaire technologique de Trend Micro dans le domaine de l’IA. Alex Yeh, CEO de GMI Cloud, explique : " Nous n’avons encore vu personne introduire des capacités de sécurité à ce niveau pour la technologie de l’IA. Nous apprécions la possibilité d’utiliser les mêmes règles de sécurité de l’IA et la même plate-forme pour gérer les outils de données de l’IA des clients dans n’importe quel environnement ".

L’intégration de Trend avec la plate-forme NVIDIA AI - y compris NVIDIA AI Enterprise, qui comprend les microservices NVIDIA NIM, le cadre de cybersécurité NVIDIA Morpheus et plus encore - répond aux cas d’usages demandés aujourd’hui par les entreprises, les gouvernements et les organisations d’infrastructures critiques du monde entier qui recherchent des partenaires technologiques fiables et efficaces pour guider la mise en œuvre et les opérations de l’IA.

L’IA au service de la sécurité

● Trend Vision One Companion, un assistant IA exploitant les microservices NVIDIA NIM et le calcul accéléré, fournit une détection et une réponse proactives aux menaces, ainsi qu’une protection des données sensibles, même dans les environnements protégés, tout en accélérant la productivité et la réponse aux attaques.

● Les clients de la plateforme Trend Vision One, exploitant NVIDIA Morpheus, bénéficient de modèles de détection et de réponse étendus (XDR) qui peuvent traiter et classer des volumes plus importants de données utilisateur comme jamais auparavant, pour des détections de menaces et d’anomalies plus rapides. Cela permet de réduire le bruit et de créer des empreintes digitales à partir des comportements habituels des utilisateurs, ce qui permet aux analystes humains de se concentrer sur les événements les plus importants.

La sécurité pour l’IA

● Même les organisations les plus étroitement contrôlées, comme les gouvernements et les groupes d’infrastructures critiques, peuvent utiliser l’IA sans compromettre la souveraineté des données grâce à Trend Vision One Sovereign et à l’intégration du Cloud privé avec les microservices NVIDIA NIM.